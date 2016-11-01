أعلن التلفزيون الكوبي الرسمي، وفاة الزعيم التاريخي للبلاد فيدل كاسترو، عن عمر 90 عاما.
وجاء إعلان الوفاة على لسان شقيقه راؤول، الذي خلفه في السلطة عام 2006.
وقال راؤول كاسترو عبر التلفزيون الوطني: "توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22.29 هذا المساء"، وأضاف راؤول أن "الجثمان سيحرق السبت"، قبل أن يختم إعلانه مطلقا هتاف الثورة: "هاستا لا فيكتوريا سيمبري" (حتى النصر دائما).
وكان الزعيم الكوبي هيمن على المشهد السياسي في بلاده منذ نجاح ثورة 1959 التي أنهت حك الديكتاتور باتيستا، قبل أن يتحدى الولايات المتحدة لعقود، مختتما مسيرته بتسليم السلطة لشقيقه راؤول في 2006 بعد مرضه، وفي أفريل 2011 تخلى عن آخر مسؤولياته الرسمية بصفته السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي لشقيقه راؤول، المسؤول الثاني في الحزب منذ تأسيسه عام 1965.
كان له ظهور نادر للإعلام الكوبي الرسمي الثلاثاء الماضي، قال خلاله إنها قد تكون المرة الأخيرة التي يتوجه بالحديث إلى كبار مسؤولي الحزب الشيوعي في كوبا، حدث ذلك في مؤتمر الحزب الشيوعي على الجزيرة، والذي يقام كل خمس أعوام.
قال كاسترو إنه لا يعرف كم من الوقت تبقى على حياته بسبب تدهور صحته، وأضاف قائلاً إنه لم يتوقع الوصول إلى سن التسعين فعيد ميلاده في شهر أوت المقبل.
وعرف كاسترو خلال حياته أكثر من 600 محاولة إغتيال وفقاً لمسؤولين بالاستخبارات الكوبية.
ولد فيدل أليخاندرو كاسترو في 13 أوت 1926، وتسلم رئاسة كوبا في عام 1959 عندما أطاح بحكومة فولغينسيو باتيستا بثورة عسكرية، حتى عام 2008، وقت إعلانه عدم ترشحه لولاية جديدة وانتخاب أخيه راؤول كاسترو مكانه.
كان كاسترو في 1965 أمينا عام للحزب الشيوعي الكوبي، وقاد تحويل البلاد إلى النظام الشيوعي ونظام حكم الحزب الوحيد.
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أكثر من 600 محاولة إغتيال فشلت
وفاة الزعيم التاريخي الكوبي فيدل كاسترو عن 90 عامًا
وكالات
أعلن التلفزيون الكوبي الرسمي، وفاة الزعيم التاريخي للبلاد فيدل كاسترو، عن عمر 90 عاما.
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وجاء إعلان الوفاة على لسان شقيقه راؤول، الذي خلفه في السلطة عام 2006.
وقال راؤول كاسترو عبر التلفزيون الوطني: "توفي القائد الأعلى للثورة الكوبية في الساعة 22.29 هذا المساء"، وأضاف راؤول أن "الجثمان سيحرق السبت"، قبل أن يختم إعلانه مطلقا هتاف الثورة: "هاستا لا فيكتوريا سيمبري" (حتى النصر دائما).
وكان الزعيم الكوبي هيمن على المشهد السياسي في بلاده منذ نجاح ثورة 1959 التي أنهت حك الديكتاتور باتيستا، قبل أن يتحدى الولايات المتحدة لعقود، مختتما مسيرته بتسليم السلطة لشقيقه راؤول في 2006 بعد مرضه، وفي أفريل 2011 تخلى عن آخر مسؤولياته الرسمية بصفته السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي لشقيقه راؤول، المسؤول الثاني في الحزب منذ تأسيسه عام 1965.
كان له ظهور نادر للإعلام الكوبي الرسمي الثلاثاء الماضي، قال خلاله إنها قد تكون المرة الأخيرة التي يتوجه بالحديث إلى كبار مسؤولي الحزب الشيوعي في كوبا، حدث ذلك في مؤتمر الحزب الشيوعي على الجزيرة، والذي يقام كل خمس أعوام.
قال كاسترو إنه لا يعرف كم من الوقت تبقى على حياته بسبب تدهور صحته، وأضاف قائلاً إنه لم يتوقع الوصول إلى سن التسعين فعيد ميلاده في شهر أوت المقبل.
وعرف كاسترو خلال حياته أكثر من 600 محاولة إغتيال وفقاً لمسؤولين بالاستخبارات الكوبية.
ولد فيدل أليخاندرو كاسترو في 13 أوت 1926، وتسلم رئاسة كوبا في عام 1959 عندما أطاح بحكومة فولغينسيو باتيستا بثورة عسكرية، حتى عام 2008، وقت إعلانه عدم ترشحه لولاية جديدة وانتخاب أخيه راؤول كاسترو مكانه.
كان كاسترو في 1965 أمينا عام للحزب الشيوعي الكوبي، وقاد تحويل البلاد إلى النظام الشيوعي ونظام حكم الحزب الوحيد.