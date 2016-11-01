حملة لتنظيف حي 20 أوت ببلدية تغزوت في البويرة

شرعت مؤخرا جمعية حي 20 أوت ببلدية تغزوت بولاية البويرة في حملة تنظيف الحي وشوارع المدينة والتي جندت لها كل الإمكانات المادية والبشرية، خاصة وأنها تبقى متواصلة لتكون الحملة تقليدا أسبوعيا بالحي المرشح لأن يكون من بين أنظف الأحياء بالبويرة.

وقد عرفت الحملة التي أطلقتها جمعية حي 20 أوت نجاحا كبيرا، كما تركت صدى طيبا لدى الأحياء المجاورة، إذ عرفت مشاركة مهمة لأبناء الحي صغارا وكبارا والذين شمروا على سواعدهم معتمدين على وسائل جد بسيطة لا تتعدى حدود المكنسة والأكياس البلاستيكية.

ومن جهته أكد رئيس جمعية حي 20 أوت "للشروق" أن حملة النظافة هدفها جعل الحي نموذجا يحتذى به من ناحية النظافة، من دون انتظار تدخل الجهات الساهرة على قطاع النظافة، مادامت النظافة مسؤولية الجميع.

وحسب رئيس الجمعية، فان العملية تجري في ظروف عادية وتهدف أساسا إلى القضاء على الحشائش الضارة اليابسة والأشواك وإزالة كل ما من شأنه تشويه المنظر الجمالي للحي، مضيفا أن الحملة شارك فيها الشباب وحتى الشيوخ.