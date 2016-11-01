إذاعة الوادي تطفئ شمعتها العشرين

احتفلت إذاعة الوادي خلال الأسبوع الماضي بالذكرى العشرين لتأسيسها في دار الثقافة بالشط، وسط حضور جماهيري مكثف، وتم تكريم كل الوجوه الإعلامية المتعاقبة على العمل في الإذاعة التي يديرها ابن المنطقة عبد السلام عشيري من مراسلين عبر الدوائر الـ 12 لولاية الوادي، ومتعاونين في تقديم وإعداد البرامج، بما فيهم الذين فارقوا الحياة، على غرار الشيخ عز الدين عباسي.

كما كرم بطل المسلسل الإذاعي الأشهر "لمنسطح" الفنان الفكاهي عمار قحف، كما استعاد الجمهور اللحظة الأولى لإطلاق الإذاعة التي تحولت تسميتها من إذاعة سوف إلى إذاعة الجزائر من الوادي، بحضور الصحفيين الذين كانوا على المباشر وقتها، كالهادي دوش وباية رزيق وصالح فالح ومسعود رتيمة والتقني البارز كمال كحيلي الذي يعد من أكفأ الإطارات في المؤسسة الوطنية للإذاعة الوطنية.

وألقى مدير إذاعة الجزائر من الوادي عبد السلام عشيري، كلمة أشاد من خلالها بجهود سابقيه الذين تقلدوا منصب إدارة المحطة منذ نشأتها، كما هنأ الطاقم الإذاعي وشكرهم على مجهوداتهم من أجل إيصال انشغالات سكان المنطقة، وكشف ذات المتحدث عن مضيه قدما في تحقيق الإذاعة لطموحات مستمعيها، كما احتضن مقر الإذاعة المحلية الذي ازدان بحلة جديدة، عرضا للألعاب النارية.