استشهد فلسطيني برصاص ضابط إسرائيلي، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في نقطة تفتيش في القدس الشرقية المحتلة، الجمعة.
وزعمت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي لوبا السمري، إن "الفلسطيني اقترب من الضابط واستل سكيناً من تحت قميصه وسدده نحوه".
وأضافت أن المهاجم (لم تكشف عن هويته) أٌردي بالرصاص أثناء الواقعة.
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر عام 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 242 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 37 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني، بحسب إحصائية لموقع "الشروق أونلاين".
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".
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استشهاد فلسطيني بدعوى محاولته طعن ضابط إسرائيلي
الشروق أونلاين
استشهد فلسطيني برصاص ضابط إسرائيلي، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في نقطة تفتيش في القدس الشرقية المحتلة، الجمعة.
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وزعمت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي لوبا السمري، إن "الفلسطيني اقترب من الضابط واستل سكيناً من تحت قميصه وسدده نحوه".
وأضافت أن المهاجم (لم تكشف عن هويته) أٌردي بالرصاص أثناء الواقعة.
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر عام 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 242 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 37 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني، بحسب إحصائية لموقع "الشروق أونلاين".
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".