تابع الجزائريون الحرائق التي انتشرت هذه الأيام بإسرائيل وأدلوا بدلوهم في مشاهد النيران التي التهمت الكيان، وكانت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها الى جانب النار لأن الأمر يتعلق بكيان غاصب ظالم.
المغردون في الجزائر اجتمعوا على التشفي وتمنوا أن يتواصل وهج النيران، وكلهم يتمنون التوفيق للحرائق بإسرائيل وهو الشعار الذي استلهمه البعض من دعوة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي الذي أعلنها جهارا قائلا: "كل التوفيق للحرائق، إسرائيل تحترق"، وهي المقولة التي رددها العديد من الجزائريين وغيرهم من المسلمين عبر الفايسبوك وتويتر تعبيرا عن بغضهم للكيان الغاصب. ومن المغردين من اعتبر هذه النيران عذابا من الله لبني إسرائيل بعد الإقدام على منع الأذان بالقدس واستدلوا بقوله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ". وبقوله عز وجل: "فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ". ومنهم من يدعو بالقول: "اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك". ويدعو أحدهم بالقول: اللهم زد وبارك في هذه النيران واشف صدورنا منهم واقتلهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وغيرها من التعليقات والأدعية المرافقة لصور الحرائق الملتهبة.
وقد تغذت هذه التعليقات بعد المتابعة التلفزيونية للحرائق والتي قال خلالها أحد الإسرائيليين كلما أطفأنا نارا اشتعلت من جديد وهي المقولة التي فتحت الباب للحديث عن عذاب منزل يطارد اليهود في كل زاوية. فالجزائريون اليوم يحبون النار لأنها تحرق إسرائيل ولا مجال للحديث عن العواطف والقيم الإنسانية مع كيان محتل ارتكب المجازر والجرائم بمختلف أنواعها في حق الفلسطينيين الأبرياء. وكانت هذه الحرائق فرصة لتذكير العالم بجرائم الإسرائيليين فقام المغردون بإعادة نشر صور لظلم الصهاينة واعتداءاتهم على الأطفال والنساء بفلسطين مع نشر واسع لصورة الطفل محمد الدرة رفقة والده التي هزت العالم. بينما فضل بعض الجزائريين التهكم فمنهم من كتب "إذا كنت كئيبا فتذكر أن إسرائيل تحرق يطلع لك المورال" والبعض جعل من صور الحرائق خلفية للتباهي مع تعليق صغير" أحسن صورة لسنة 2016.. إسرائيل تحترق"، بينما حولها أحدهم الى لعبة تظهر من خلالها صور الحرائق ويقول للمتصفحين "إذا لم تضغط على أعجبني فانت مع إسرائيل". كل هذه التعليقات تعكس كره الجزائريين للكيان الغاصب الذي أخرج الناس من دائرة التعاطف والتضامن حتى وان تعلق الأمر بكارثة طبيعية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1"إسرائيل" ترد على "الشامتين" بحرائقها بآية قرآنية
2وفاة الزعيم التاريخي الكوبي فيدل كاسترو عن 90 عامًا
3ارتفاع عدد قتلى هجوم في سيناء إلى 11 جندياً
431 قتيلاً في تصادم بين قطارين في إيران
5مسؤول أممي: ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينغا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ما بعدـ بعد الموصل وحلب
جمال لعلامي
مدرسة المشاغبين!
حسين لقرع
العربية ونشر السلفية في المدرسة!
التهامي مجوري
الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
الجزائريون بصوت واحد على مواقع التواصل
"كل التوفيق للحرائق بإسرائيل!"
سمير مخربش
تابع الجزائريون الحرائق التي انتشرت هذه الأيام بإسرائيل وأدلوا بدلوهم في مشاهد النيران التي التهمت الكيان، وكانت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها الى جانب النار لأن الأمر يتعلق بكيان غاصب ظالم.
تغطيات ذات صلة
"كل التوفيق للحرائق بإسرائيل!"
وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدال كاسترو
استشهاد فلسطيني بدعوى محاولته طعن ضابط إسرائيلي
مسؤول أممي: ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينغا
ارتفاع عدد قتلى هجوم في سيناء إلى 11 جندياً
المغردون في الجزائر اجتمعوا على التشفي وتمنوا أن يتواصل وهج النيران، وكلهم يتمنون التوفيق للحرائق بإسرائيل وهو الشعار الذي استلهمه البعض من دعوة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي الذي أعلنها جهارا قائلا: "كل التوفيق للحرائق، إسرائيل تحترق"، وهي المقولة التي رددها العديد من الجزائريين وغيرهم من المسلمين عبر الفايسبوك وتويتر تعبيرا عن بغضهم للكيان الغاصب. ومن المغردين من اعتبر هذه النيران عذابا من الله لبني إسرائيل بعد الإقدام على منع الأذان بالقدس واستدلوا بقوله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ". وبقوله عز وجل: "فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ". ومنهم من يدعو بالقول: "اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك". ويدعو أحدهم بالقول: اللهم زد وبارك في هذه النيران واشف صدورنا منهم واقتلهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وغيرها من التعليقات والأدعية المرافقة لصور الحرائق الملتهبة.
وقد تغذت هذه التعليقات بعد المتابعة التلفزيونية للحرائق والتي قال خلالها أحد الإسرائيليين كلما أطفأنا نارا اشتعلت من جديد وهي المقولة التي فتحت الباب للحديث عن عذاب منزل يطارد اليهود في كل زاوية. فالجزائريون اليوم يحبون النار لأنها تحرق إسرائيل ولا مجال للحديث عن العواطف والقيم الإنسانية مع كيان محتل ارتكب المجازر والجرائم بمختلف أنواعها في حق الفلسطينيين الأبرياء. وكانت هذه الحرائق فرصة لتذكير العالم بجرائم الإسرائيليين فقام المغردون بإعادة نشر صور لظلم الصهاينة واعتداءاتهم على الأطفال والنساء بفلسطين مع نشر واسع لصورة الطفل محمد الدرة رفقة والده التي هزت العالم. بينما فضل بعض الجزائريين التهكم فمنهم من كتب "إذا كنت كئيبا فتذكر أن إسرائيل تحرق يطلع لك المورال" والبعض جعل من صور الحرائق خلفية للتباهي مع تعليق صغير" أحسن صورة لسنة 2016.. إسرائيل تحترق"، بينما حولها أحدهم الى لعبة تظهر من خلالها صور الحرائق ويقول للمتصفحين "إذا لم تضغط على أعجبني فانت مع إسرائيل". كل هذه التعليقات تعكس كره الجزائريين للكيان الغاصب الذي أخرج الناس من دائرة التعاطف والتضامن حتى وان تعلق الأمر بكارثة طبيعية.