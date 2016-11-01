قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمة إغاثة، إن طائرات حربية قصفت مستشفى للنساء في محافظة إدلب السورية، الجمعة.
وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن الطائرات قصفت المستشفى الواقع في قرية ترمانين على الحدود بين محافظتي إدلب وحلب، مما أدى إلى وقف العمل به تماماً. وتنفي دمشق وموسكو استهداف مستشفيات.
وقال أسعد الحلبي المسؤول في منظمة شفق للمساعدات التي تدير المنشأة، إن المستشفى أصيب بأربعة صواريخ.
وقال الحلبي، إن يوم الجمعة هو "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".
وقالت الجماعة في بيان، إن الضربات دمرت القطاع الشرقي من المبنى وأحدثت أضراراً بغرف الطوارئ والعمليات.
وأظهر تسجيل فيديو نشرته شفق عربة إسعاف مدمرة وأضراراً كبيرة بواجهة المبنى.
واتهمت بلدان غربية ونشطاء في حقوق الإنسان القوات الجوية السورية وروسيا بتعمد مهاجمة المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وتقول موسكو ودمشق، إن حملتهما الجوية موجهة فقط ضد المتشددين.
ويوجد في إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا أكبر منطقة سكانية تخضع لسيطرة المعارضة سواء الجماعات التي تعمل تحت لواء الجيش السوري الحر أو المقاتلين الإسلاميين بمن فيهم أعضاء جبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق بجبهة النصرة.
واتهم نائب وزير الخارجية الروسي المعارضة باستخدام المدنيين و"ما يطلق عليها مستشفيات" دروعاً بشرية وإقامة منشآت طبية في المدن دون تعيينها بشكل صحيح.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1"كل التوفيق للحرائق بإسرائيل!"
2وفاة الزعيم التاريخي الكوبي فيدل كاسترو عن 90 عامًا
3مسؤول أممي: ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينغا
4رحيل فيدل كاسترو.. الزعيم الثوري وصديق الجزائر
5استشهاد فلسطيني بدعوى محاولته طعن ضابط إسرائيلي
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ما بعدـ بعد الموصل وحلب
جمال لعلامي
مدرسة المشاغبين!
حسين لقرع
العربية ونشر السلفية في المدرسة!
التهامي مجوري
الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
قصف جوي يعطل العمل بمستشفى للنساء في إدلب
رويترز - الشروق أونلاين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمة إغاثة، إن طائرات حربية قصفت مستشفى للنساء في محافظة إدلب السورية، الجمعة.
تغطيات ذات صلة
قصف جوي يعطل العمل بمستشفى للنساء في إدلب
ولد السالك: المغرب فشل في "إقصائنا"!
رحيل فيدل كاسترو.. الزعيم الثوري وصديق الجزائر
"كل التوفيق للحرائق بإسرائيل!"
وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدال كاسترو
وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن الطائرات قصفت المستشفى الواقع في قرية ترمانين على الحدود بين محافظتي إدلب وحلب، مما أدى إلى وقف العمل به تماماً. وتنفي دمشق وموسكو استهداف مستشفيات.
وقال أسعد الحلبي المسؤول في منظمة شفق للمساعدات التي تدير المنشأة، إن المستشفى أصيب بأربعة صواريخ.
وقال الحلبي، إن يوم الجمعة هو "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".
وقالت الجماعة في بيان، إن الضربات دمرت القطاع الشرقي من المبنى وأحدثت أضراراً بغرف الطوارئ والعمليات.
وأظهر تسجيل فيديو نشرته شفق عربة إسعاف مدمرة وأضراراً كبيرة بواجهة المبنى.
واتهمت بلدان غربية ونشطاء في حقوق الإنسان القوات الجوية السورية وروسيا بتعمد مهاجمة المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وتقول موسكو ودمشق، إن حملتهما الجوية موجهة فقط ضد المتشددين.
ويوجد في إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا أكبر منطقة سكانية تخضع لسيطرة المعارضة سواء الجماعات التي تعمل تحت لواء الجيش السوري الحر أو المقاتلين الإسلاميين بمن فيهم أعضاء جبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق بجبهة النصرة.
واتهم نائب وزير الخارجية الروسي المعارضة باستخدام المدنيين و"ما يطلق عليها مستشفيات" دروعاً بشرية وإقامة منشآت طبية في المدن دون تعيينها بشكل صحيح.