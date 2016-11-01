تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبليدة مؤخرا من تحرير فتاة من يد خاطفيها وتوقيف الفاعلين الذين كانوا بصدد نقلها نحو جبال حمام ملوان شرق الولاية.
العملية نفذت قبل أيام حين تلقت فرقة الدرك بحمام ملوان مكالمة مفادها وجود مركبة بحي تحامولت من نوع 206 وقد نزلت منها فتاة في العشرينات وفرت هاربة، لكن تم اللحاق بها من طرف شخص وأعادها الى المركبة وتوجهوا نحو بلدية حمام ملوان، عندها تنقل الدرك الى حي تحامولت أين تم توقيف المركبة على مستوى منطقة الماقرونات وعلى متنها ثلاثة شبان وفتاة كانت تطلب النجدة في حين كان احد المشتبه فيهم في حالة سكر.
وكانت الفتاة تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي البالغ 35 سنة عن طريق الهاتف قبل خمسة أيام، حيث حددا موعدا حيث التقيا بمركز تجاري يقع بالمحمدية بالعاصمة لمدة ثلاث ساعات، بعدها عرض عليها ان يوصلها نحو منزلها الكائن ببئر توتة وفي الطريق تم تحويلها الى بلدية حمام ملوان بطلب من صديقها الذي كان في حالة سكر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1انجراف أرضي خطير "يلتهم" طريقا بحي سيلاست ببوزريعة!
2توقيف 3 متورطين في فقدان مناصر بصره بملعب 5 جويلية
3سيارة تدهس شرطيا خلال مرور موكب تبون بخنشلة
4حملة لتنظيف حي 20 أوت ببلدية تغزوت في البويرة
5هزة إرتدادية بقوة 3.5 درجات ببسكرة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ما بعدـ بعد الموصل وحلب
جمال لعلامي
مدرسة المشاغبين!
حسين لقرع
العربية ونشر السلفية في المدرسة!
التهامي مجوري
الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
الدرك يحرر فتاة من يد خاطفيها بجبال البليدة
سفيان. ع
تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبليدة مؤخرا من تحرير فتاة من يد خاطفيها وتوقيف الفاعلين الذين كانوا بصدد نقلها نحو جبال حمام ملوان شرق الولاية.
تغطيات ذات صلة
الدرك يحرر فتاة من يد خاطفيها بجبال البليدة
"لسنا غرفة العصا ولا هي تصفية حسابات"
رئيس بلدية عين البيضاء أمام العدالة بتهمة التحريض
عائلة تعيش وسط غابة بمستغانم منذ أكثر من 10 سنوات
إذاعة الوادي تطفئ شمعتها العشرين
العملية نفذت قبل أيام حين تلقت فرقة الدرك بحمام ملوان مكالمة مفادها وجود مركبة بحي تحامولت من نوع 206 وقد نزلت منها فتاة في العشرينات وفرت هاربة، لكن تم اللحاق بها من طرف شخص وأعادها الى المركبة وتوجهوا نحو بلدية حمام ملوان، عندها تنقل الدرك الى حي تحامولت أين تم توقيف المركبة على مستوى منطقة الماقرونات وعلى متنها ثلاثة شبان وفتاة كانت تطلب النجدة في حين كان احد المشتبه فيهم في حالة سكر.
وكانت الفتاة تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي البالغ 35 سنة عن طريق الهاتف قبل خمسة أيام، حيث حددا موعدا حيث التقيا بمركز تجاري يقع بالمحمدية بالعاصمة لمدة ثلاث ساعات، بعدها عرض عليها ان يوصلها نحو منزلها الكائن ببئر توتة وفي الطريق تم تحويلها الى بلدية حمام ملوان بطلب من صديقها الذي كان في حالة سكر.