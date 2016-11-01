الدرك يحرر فتاة من يد خاطفيها بجبال البليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبليدة مؤخرا من تحرير فتاة من يد خاطفيها وتوقيف الفاعلين الذين كانوا بصدد نقلها نحو جبال حمام ملوان شرق الولاية.

العملية نفذت قبل أيام حين تلقت فرقة الدرك بحمام ملوان مكالمة مفادها وجود مركبة بحي تحامولت من نوع 206 وقد نزلت منها فتاة في العشرينات وفرت هاربة، لكن تم اللحاق بها من طرف شخص وأعادها الى المركبة وتوجهوا نحو بلدية حمام ملوان، عندها تنقل الدرك الى حي تحامولت أين تم توقيف المركبة على مستوى منطقة الماقرونات وعلى متنها ثلاثة شبان وفتاة كانت تطلب النجدة في حين كان احد المشتبه فيهم في حالة سكر.

وكانت الفتاة تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي البالغ 35 سنة عن طريق الهاتف قبل خمسة أيام، حيث حددا موعدا حيث التقيا بمركز تجاري يقع بالمحمدية بالعاصمة لمدة ثلاث ساعات، بعدها عرض عليها ان يوصلها نحو منزلها الكائن ببئر توتة وفي الطريق تم تحويلها الى بلدية حمام ملوان بطلب من صديقها الذي كان في حالة سكر.