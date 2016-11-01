"شاعر الجزائر2017" قريبا على شاشة "الشروق"..

تنصيب لجنة تحكيم جديدة للبرنامج وانتقاء أقوى 75 مشاركاً يوم 16 ديسمبر

date 2016/11/26 views 1074 comments 0
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icon-writer رابح / ع

تبعاً للخبر الذي نشرناه الأسبوع الماضي، بخصوص الموسم الجديد من برنامج "شاعر الجزائر2017"، الذي يقدمه الإعلامي المخضرم سليمان بخليلي، كشفت إدارة إنتاج البرنامج عن معطيات جديدة.

icon-links تغطيات ذات صلة

- سيطرأ تعديل كلي وشامل على لجنة التحكيم في الموسم الجديد من البرنامج، حيث سيتم الإعلان عن أعضائها الأسبوع المقبل بعد اجتماع تنصيب لجنة التحكيم الجديدة من قبل القائمين على المسابقة.

- تضع إدارة الإنتاج في اجتماع التنصيب ـ تحت تصرف لجنة التحكيم ـ مجمل المشاركات والترشيحات التي تستوفي الضوابط الأدبية والتقنية للمشاركة في البرنامج .

- يُدعى المتسابقون أمام لجنة التحكيم يوم 16 ديسمبر لتصوير "كاستينغ" ينتهي بانتقاء أقوى 75 مشاركاً مؤهلاً لخوض تصفيات المسابقة.

- تم هذا العام تسجيل مشاركات لجزائريين مقيمين بالخارج، وتحديدا من الإمارات العربية المتحدة وفلسطين وفرنسا .

- تم تسجيل ترشيحات محدودة لشعراء شاركوا في تصفيات الموسم السابق، حيث ستنظر لجنة التحكيم في مسألة قبول مشاركتهم في الموسم الجديد أو رفضها .

- تتمسك إدارة الإنتاج بمبدأ عدم الإعلان المسبق عن أسماء المرشحين قبل تصوير الحلقات، وذلك لأسباب تنظيمية احترازية .

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