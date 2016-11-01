تبعاً للخبر الذي نشرناه الأسبوع الماضي، بخصوص الموسم الجديد من برنامج "شاعر الجزائر2017"، الذي يقدمه الإعلامي المخضرم سليمان بخليلي، كشفت إدارة إنتاج البرنامج عن معطيات جديدة.
- سيطرأ تعديل كلي وشامل على لجنة التحكيم في الموسم الجديد من البرنامج، حيث سيتم الإعلان عن أعضائها الأسبوع المقبل بعد اجتماع تنصيب لجنة التحكيم الجديدة من قبل القائمين على المسابقة.
- تضع إدارة الإنتاج في اجتماع التنصيب ـ تحت تصرف لجنة التحكيم ـ مجمل المشاركات والترشيحات التي تستوفي الضوابط الأدبية والتقنية للمشاركة في البرنامج .
- يُدعى المتسابقون أمام لجنة التحكيم يوم 16 ديسمبر لتصوير "كاستينغ" ينتهي بانتقاء أقوى 75 مشاركاً مؤهلاً لخوض تصفيات المسابقة.
- تم هذا العام تسجيل مشاركات لجزائريين مقيمين بالخارج، وتحديدا من الإمارات العربية المتحدة وفلسطين وفرنسا .
- تم تسجيل ترشيحات محدودة لشعراء شاركوا في تصفيات الموسم السابق، حيث ستنظر لجنة التحكيم في مسألة قبول مشاركتهم في الموسم الجديد أو رفضها .
- تتمسك إدارة الإنتاج بمبدأ عدم الإعلان المسبق عن أسماء المرشحين قبل تصوير الحلقات، وذلك لأسباب تنظيمية احترازية .
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تنصيب لجنة تحكيم جديدة للبرنامج وانتقاء أقوى 75 مشاركاً يوم 16 ديسمبر
رابح / ع
تبعاً للخبر الذي نشرناه الأسبوع الماضي، بخصوص الموسم الجديد من برنامج "شاعر الجزائر2017"، الذي يقدمه الإعلامي المخضرم سليمان بخليلي، كشفت إدارة إنتاج البرنامج عن معطيات جديدة.
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- سيطرأ تعديل كلي وشامل على لجنة التحكيم في الموسم الجديد من البرنامج، حيث سيتم الإعلان عن أعضائها الأسبوع المقبل بعد اجتماع تنصيب لجنة التحكيم الجديدة من قبل القائمين على المسابقة.
- تضع إدارة الإنتاج في اجتماع التنصيب ـ تحت تصرف لجنة التحكيم ـ مجمل المشاركات والترشيحات التي تستوفي الضوابط الأدبية والتقنية للمشاركة في البرنامج .
- يُدعى المتسابقون أمام لجنة التحكيم يوم 16 ديسمبر لتصوير "كاستينغ" ينتهي بانتقاء أقوى 75 مشاركاً مؤهلاً لخوض تصفيات المسابقة.
- تم هذا العام تسجيل مشاركات لجزائريين مقيمين بالخارج، وتحديدا من الإمارات العربية المتحدة وفلسطين وفرنسا .
- تم تسجيل ترشيحات محدودة لشعراء شاركوا في تصفيات الموسم السابق، حيث ستنظر لجنة التحكيم في مسألة قبول مشاركتهم في الموسم الجديد أو رفضها .
- تتمسك إدارة الإنتاج بمبدأ عدم الإعلان المسبق عن أسماء المرشحين قبل تصوير الحلقات، وذلك لأسباب تنظيمية احترازية .