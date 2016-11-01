"شاعر الجزائر2017" قريبا على شاشة "الشروق".. تنصيب لجنة تحكيم جديدة للبرنامج وانتقاء أقوى 75 مشاركاً يوم 16 ديسمبر

تبعاً للخبر الذي نشرناه الأسبوع الماضي، بخصوص الموسم الجديد من برنامج "شاعر الجزائر2017"، الذي يقدمه الإعلامي المخضرم سليمان بخليلي، كشفت إدارة إنتاج البرنامج عن معطيات جديدة.

- سيطرأ تعديل كلي وشامل على لجنة التحكيم في الموسم الجديد من البرنامج، حيث سيتم الإعلان عن أعضائها الأسبوع المقبل بعد اجتماع تنصيب لجنة التحكيم الجديدة من قبل القائمين على المسابقة.

- تضع إدارة الإنتاج في اجتماع التنصيب ـ تحت تصرف لجنة التحكيم ـ مجمل المشاركات والترشيحات التي تستوفي الضوابط الأدبية والتقنية للمشاركة في البرنامج .

- يُدعى المتسابقون أمام لجنة التحكيم يوم 16 ديسمبر لتصوير "كاستينغ" ينتهي بانتقاء أقوى 75 مشاركاً مؤهلاً لخوض تصفيات المسابقة.

- تم هذا العام تسجيل مشاركات لجزائريين مقيمين بالخارج، وتحديدا من الإمارات العربية المتحدة وفلسطين وفرنسا .

- تم تسجيل ترشيحات محدودة لشعراء شاركوا في تصفيات الموسم السابق، حيث ستنظر لجنة التحكيم في مسألة قبول مشاركتهم في الموسم الجديد أو رفضها .

- تتمسك إدارة الإنتاج بمبدأ عدم الإعلان المسبق عن أسماء المرشحين قبل تصوير الحلقات، وذلك لأسباب تنظيمية احترازية .