وصفها بالسوداوية التي تجر البلاد نحو المجهول غول يحذر الشباب من الإنجرار وراء خطابات المعارضة!

حذر رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، الشباب من الإنجرار وراء خطابات المعارضة التي وصفها بالسوداوية التي تجر البلاد نحو المجهول، في حين دعاهم للتواجد بقوة في التشريعيات المقبلة قائلا "لا يجب أن تكونوا على الهامش فالرهان كله عليكم".

وأضاف غول على هامش تجمع استعراضي لشباب دشن به حملة انتخابية مسبقة، السبت، أن الجميع مطالب بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسهم الشباب، قائلا "ندعوكم للانخراط في الصفوف من اجل كسب رهان الاستحقاقات المقبلة"، مضيفا الشباب مدعوون للمشاركة في المشهد السياسي، وعدم الانجرار وراء خطابات المعارضة.

وعاد غول للحديث عن أحزاب المعارضة، غير أن مناسبة المهرجان الشبابي، جعلته يحذر من مغبة الانجرار وراء لغة اليأس على -حد قوله- التي تنذر بها الأحزاب ووسائل الإعلام، كاشفا في نفس الوقت عن استعداد حزبه لإطلاق مبادرة لمحاربة العنف والآفات الاجتماعية بمشاركة المختصين والطبقة السياسية.