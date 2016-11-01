بن غبريط تتعهد بتسوية وضعية المساعدين والمشرفين التربويين

التزمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بتسوية وضعية المساعدين والمشرفين التربويين في القريب العاجل، ودعتهم للتحلي بالصبر. وكان المنســق الوطني العام للمساعدين التربويين وممثل النقابة الوطنية لعمال التربية " الأسانتيو" محمّد واضح، طرح المشاكل العالقة لهذه الفئة "الآيلة للزوال"، على هامش الزيارة التي قامت بها الوزيرة لولاية بجاية.

ويتمسك المساعدون والمشرفون التربويون بجملة مطالب، على غرار الترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية، بالتّحويل التلقائي للمناصب المالية، تثمين الخبرة المهنية، والترقية إلى المناصب العليا، استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتيح للمساعدين والمشرفين التربويين، المشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى، تثمين الشهادات العلمية لحامليها من هذه الفئة، مع ترقية المساعدين الرئيسيين الحاملين لشهادة DUEA أو ما يعادلها بعد التوظيف. كما تطالب التنسيقية بتجميد المواد التمييزية، إلى حين إلغائها تمام، مع تمسكها بالتقاعد المسبق ودون شرط السن.