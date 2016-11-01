توقيف ضابط شرطة بصدد تهريب آثار بخنشلة

أوقفت مصالح الأمن بدائرة بابار، جنوبي ولاية خنشلة، ضابط شرطة، برتبة ملازم أول، يعمل بأمن دائرة زريبة الوادي، بولاية بسكرة، متلبسا بتهريب قطع نقدية أثرية، وذلك في كمين نصب بمدخل المدينة، بعد استغلال معلومات مؤكدة بخصوص نشاط مجموعة تقوم بتهريب الآثار.

وقد باشرت مصالح أمن دائرة بابار تحقيقات معمقة، حول القضية، خصوصا أن الضابط الموقوف في القضية مسبوق في قضية مماثلة، تتعلق بتهريب الآثار، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وتقديم المشتبه فيه أمام السلطات القضائية بمحكمة ششار الابتدائية، للنظر في أطوار القضية.