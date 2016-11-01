مشاركة 120 قناة من 37 دولة في الدورة التاسعة عشر بإيطاليا قناة "فرانس 24" تفوز بجائزة "يوتلسات" الدولية

فازت قناة "فرانس 24" في المسابقة السنوية التي تنظمها المنظمة الأوروبية للأقمار الصناعية والاتصالات "يوتلسات"، وذلك في فئة القنوات الإخبارية، حيث أعلن القائمون على المسابقة رسميا، نتائج الدورة التاسعة عشر، في حفل كبير بمدينة ميلانو الإيطالية، الجمعة، حضره عدد كبير من مسؤولي القنوات التلفزيونية والناشطون في مجال إنتاج المحتوى التلفزيوني عبر العالم.

ولم تتحصل من الجزائر أيّ قناة تلفزيونية، على أيّ جائزة، غير إن قناة "نوميديا تيفي" حصلت على المرتبة الثانية في فئة تصويت الجمهور.

المسابقة التي تنظمها سنويا المنظمة الأوروبية للأقمار الصناعية والاتصالات شارك في هذا العام 120 قناة تلفزيونية تتوزع على 37 دولة حسب ما جاء في بيان المنظمة والمرفوق بجداول توضح أنواع القنوات التلفزيونية التي فازت في الطبعة التاسعة عشر للمسابقة، فإلى جانب جائزة فئة القنوات الإخبارية التي عادت لقناة فرانس 24، نالت القناة الألمانية "فيكس أند فوكسي" جائزة القنوات الشبابية، فيما عادت جائزة القنوات المتخصصة في الثقافة والوثائقيات إلى القناة الإيطالية "سكاي آرت" وفي فئة القنوات المختصة في أسلوب العيش فقد توجت القناة العربية الوحيدة ضمن القنوات المتوجة في المسابقة، وهي قناة "رؤيا تي في" الأردنية.

وفي فئة القنوات المختصة في السنيما فازت القناة الروسية "دوم كينو"، أما في مجال الترفيه فقد فازت "زاب فيفا" من أنغولا، أما في فئة القنوات الموسيقية فقط فازت القناة البولونية "فور فان تي في"، وفي فئة القنوات الرياضية عاد التتويج لقناة "راي سبورت وان" من إيطاليا، كما هو واضح من خلال الجداول.

وإلى جانب هذه الجوائز في مسابقة أحسن القنوات حسب الفئات المذكورة، أعلنت الهيئة كذلك على أحسن البرامج التلفزيونية المتوجة في المسابقة ويتعلق الأمر ببرنامج تقدمت به قناة "بي بي سي فارسية" حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث فاز بالجائزة الأولى، فيما فاز برنامج "المتمرد الكلاسيكي" الذي تقدمت به القناة الألمانية "دوتشفيلي"، أما فئة اختيار الجمهور فقد عادت الجائزة الأولى والوحيدة إلى القناة السينغالية "تو آس تي في"، فيما فازت قناة روسية بالجائزة الخاصة لهذه الدورة.

للعلم، فقد حصلت القنوات المشاركة التي لم تتوج بجوائز، على النتائج التفصيلية المتحصل عليها، مثل قناة "نيوميديا تي في" الجزائرية التي حصلت على المرتبة الثانية في ترتيب القنوات من حيث اختيار الجمهور، وذلك بإجمالي عدد أصوات يقدر بـ 12 ألف صوت.

وحسب البيان الرسمي للهيئة المنظمة، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن لجنة تحكيم عالية المستوى تكفلت بالنظر في كل المشاركات يرأسها الروسي "دميميتري ديبروف" وتتكون من عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين والتقنيين.

وحسب نظام عمل "جائزة" القمر الصناعي "يوتلسات"، فإن هدفها ليس ترتيب القنوات وتصنيفها، وذلك ليس من مهامها، وإنما عملها يرتكز أساسا على توزيع جوائز في حفل سنوي، على أحسن الأعمال والبرامج التلفزيونية المتخصصة، وقد شاركت على سبيل المثال، من الجزائر قناة "النهار تي في"، ضمن مسعى "يوتلسات" لتشجيع القنوات الناشئة، وكانت مرشحة في فئة القنوات الإخبارية مع "بي بي سي" و"فرانس 24"، التي افتكت الجائزة، دون أن تـُمنح مراتب أخرى للقنوات المرشحة، باستثناء "شهادات مشاركة وتشجيع" فقط.

ويذكر إن لجنة التحكيم أكدت إن هذه المنافسة لا ترتب القنوات العالمية، وإنما تقيّد الأعمال الرشحة، ماعدا فئة تصويت الجمهور، مع التأكيد إنه ليس هناك مرتبة أولى وثانية وثالثة وأخيرة، وإنما هناك رابح وخاسر، والخاسر يتحصل على "شهادة تشجيع" وهو ما حدث مع قناتي "بي بي سي" و"النهار"، علما أن "الشروق" بجميع قنواتها لم تشارك في المسابقة.