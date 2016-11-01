الوضعية تثير مخاوف وحيرة السكان العثور على ثالث جثة مجهولة الهوية في البرقاجية بالوادي

عثرت مجموعة من سكان قرية البرقاجية التابعة لبلدية المغير بولاية الوادي، صباح السبت،على جثة صاحب شاحنة خفيفة، ملقية وراء مركبته، لتزداد حيرة الأهالي بسبب العثور على ثالث جثة في ظرف أسبوع واحد.

ونقلت مصادر محلية لـ"الشروق"، أن مجموعة من فلاحي القرية كانوا في طريقهم إلى مزارعهم في ساعات الصباح الباكر، قبل أن يشموا رائحة غير عادية، تنبعث من شاحنة صغيرة من نوع "دي أف أم"، وعند اقترابهم من الشاحنة عثروا على جثة تعود لشاب لا يتجاوز عمره –حسب ملامحه– الأربعينيات من عمره، وغير مقيم بالمنقطة، إذ أنه حتى المركبة تحمل لوحة ترقيم تعود لولاية ورقلة، ولم تحمل الجثة أي أثار للتعذيب أو للضرب أو أي شيء آخر، هذا وفتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا لكشف هوية وأسباب الوفاة أو القتل. يذكر أن ذات القرية عرفت خلال الأسبوع المنقضي العثور على جثتين، مما بات يطرح أكثر من علامة إستفهام لازالت التحقيقات الأمنية لم تكشف عنها بعد.

.. ولصوص يستولون على مهلوسات من صيدلية

قام مجهولون ليلة الجمعة بسرقة كمية معتبرة من الأدوية المصنفة كمهلوسات، بالإضافة إلى مبلغ من المالي من إحدى صيدليات بلدية الرباح، لواقعة على بعد 15 جنوب مدينة الوادي.

وحسب ما توفر للشروق من أنباء فإن اللصوص مجهولو العدد والهوية، استغلوا حلول الظلام، وقاموا بالتسلل لإحدى الصيدليات الواقعة في حي الشعانبة بمدينة الرباح، واستولوا على كمية هائلة من الأدوية المصنفة في خانات المهلوسات، والتي توصف عادة للمصابين بالأمراض العصبية والعقلية، كما أقدموا على سرقة مبلغ غير معروف من المال كان في صندوق الصيدلية، ولاذوا بعدها بالفرار، ليكتشف صاحب الصيدلة السرقة صباحا عندما فتحها، إذ أخبر مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية.