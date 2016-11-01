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زروقي: نقترح إلغاء أجرة البرلماني وتعويضها بمرتب عمله الأصلي
طالب محمد زروقي، رئيس حزب الجبهة الوطنية للحريات،السبت، بإلغاء أجرة النائب، حيث أكد خلال حديثه عن الضجة الإعلامية التي رافقت موضوع منحة النواب وحديث بعض الكتل الحزبية عن التنازل عن نصفها، أن نواب البرلمان أخذوا من الخزينة مبالغ مالية تفوق ثلاثة ملايير سنتيم على شكل أجور، "ليتحدثوا الآن عن التقشف".
وذكر زروقي، في لقاء له ببلدية برج عريمة بتلمسان، أنه سيتقدم باقتراح يجعل النائب البرلماني يواصل الحصول على نفس الأجر الشهري الذي كان يتلقاه في عمله الأصلي قبل أن يلتحق بقبة البرلمان، خاصة أن دورهم هو التشريع وسن قرارات للشعب الجزائري، وليس الاغتناء، على حدّ تعبيره.
fatouma - khenchela2016/11/26 على 22:001
برلماني فحل ليس انتهازي هده هى الوطنية ربي يخلصك خير من العبد
2016/11/26 على 22:142
حتى عمرتو الشكارة باش اديرو التقشف دويو ياخبثاء دم الشهداء في رقبتكم يامنافقين الشعب راه suffre ربي اوكيلكم درهمنا راهي في امكم فرنسا فيقو من القلبة
ملاحظ - الجزائر2016/11/26 على 22:183
اقتراح منطقي و هذا مايأمله الشعب من الحكومة و لكن هنا في الجزائر كل واحد يريد
جمع اكبر قدر ممكن من المال و لو طبقو هذا الإقتراح و الإمتيازات للنائب سيقل التنافس
عليها و تستفيد الدولة من تقليص المصاريف و يأتي من بنيته خدمة الشعب و ليس
من بنيته استغلال المنصب قانونيا او ماليا