زروقي: نقترح إلغاء أجرة البرلماني وتعويضها بمرتب عمله الأصلي

طالب محمد زروقي، رئيس حزب الجبهة الوطنية للحريات،السبت، بإلغاء أجرة النائب، حيث أكد خلال حديثه عن الضجة الإعلامية التي رافقت موضوع منحة النواب وحديث بعض الكتل الحزبية عن التنازل عن نصفها، أن نواب البرلمان أخذوا من الخزينة مبالغ مالية تفوق ثلاثة ملايير سنتيم على شكل أجور، "ليتحدثوا الآن عن التقشف".

وذكر زروقي، في لقاء له ببلدية برج عريمة بتلمسان، أنه سيتقدم باقتراح يجعل النائب البرلماني يواصل الحصول على نفس الأجر الشهري الذي كان يتلقاه في عمله الأصلي قبل أن يلتحق بقبة البرلمان، خاصة أن دورهم هو التشريع وسن قرارات للشعب الجزائري، وليس الاغتناء، على حدّ تعبيره.