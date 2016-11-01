يوجد في حالة صحية خطيرة سائق حافلة ببشار يحرق جسده بسبب مخالفة مرورية

أقدم شاب في الثلاثين من العمر، يعمل سائق حافلة لنقل المسافرين على مستوى خط بشار ـ البيض، الجمعة،على إضرام النار في جسده وسط حاجز مراقبة للشرطة بالمدخل الشمالي لمدينة بشار.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن سائق الحافلة كان في حالة هستيري بسبب تحرير الشرطة مخالفة مرورية ضده، ما جعله يسكب على نفسه ومن دون سابق إنذار البنزين قبل أن يضرم النار في جسده.

وبعد تحويل الضحية إلى مستشفى ترابي بوجمعة وخضوعه للإسعافات الأولية تقرر تحويله إلى مستشفى وهران بسبب خطورة الحروق، التي كانت على مستوى يديه وكذا الرقبة، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية للكشف عن ملابساتها.