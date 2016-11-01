آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مناصروا شباب بلوزداد يعبرون عن سخطهم على مهاجم الفريق بوقروة !
-
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
-
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
-
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
-
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
-
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
-
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
-
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
-
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
-
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
يوجد في حالة صحية خطيرة
سائق حافلة ببشار يحرق جسده بسبب مخالفة مرورية
أقدم شاب في الثلاثين من العمر، يعمل سائق حافلة لنقل المسافرين على مستوى خط بشار ـ البيض، الجمعة،على إضرام النار في جسده وسط حاجز مراقبة للشرطة بالمدخل الشمالي لمدينة بشار.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن سائق الحافلة كان في حالة هستيري بسبب تحرير الشرطة مخالفة مرورية ضده، ما جعله يسكب على نفسه ومن دون سابق إنذار البنزين قبل أن يضرم النار في جسده.
وبعد تحويل الضحية إلى مستشفى ترابي بوجمعة وخضوعه للإسعافات الأولية تقرر تحويله إلى مستشفى وهران بسبب خطورة الحروق، التي كانت على مستوى يديه وكذا الرقبة، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية للكشف عن ملابساتها.
الحراشي - الحراش2016/11/26 على 22:091
لا حول و لا قوة الا بالله، كيف اصبح الانسان رخيصا.
و هل الانتحار حل ؟
هل القبر ارحم من مشاكل الدنيا ؟
قال نومت نتهنى .. ياو فيقو الله يهدينا و يهديكم.
جنوبي - بلاد كل شيء ممكن2016/11/26 على 22:382
الشرطي الذي تسبب في حرق الشاب معروف لدى كل سكان بشار باسم الواكدي نسبة الى قبيلته الواكديين و التي لها حساسية اتجاه سكان المدينة و كل مستعملي الطريق الوطني رقم 06 يسخطون من معاملته لهم الاستفزازية ضف الى ذلك ان هذه الحادثة الثانية ببشار سببها الشرطة و ضحايا هذا الشرطي و بعض زملائه هم سائقو الحافلات و الشاحنات و سيارات الاجرة و الفاهم يفهم .احيانا نقدم من مدن الشمال لا نتعرض لاي مضايقة الا عند دخولنا ولاية النعامة و بشار اين تكثر الاستفزازات و التجاوزات عند نقاط التفتيش بهتين الولايتن .