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كان يستوجبهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم
اعتقال نكاز بعد تصويره مواطنين أمام مستشفى غليزان
اعتقلت الشرطة، ظهيرة الخميس، الناشط السياسي المرشح لرئاسيات 2014 رشيد نكاز، أمام مستشفى محمد بوضياف في غليزان، حيث كان يقوم بتصوير واستجواب المواطنين حول الخدمات الصحية المقدمة وطريقة معاملتهم واستقبال زوار المرضى من قبل إدارة المستشفى وعماله.
وسارعت مصالح الأمن لمراقبة رشيد نكاز عن كثب ومتابعة عملية التصوير، التي كان يقوم بها عن طريق هاتفه، حيث كان يحاور المواطنين بطريقة عادية وهو ما دفع رجال الأمن إلى تطويق المكان.
وقد تم اقتياده إلى مقر الأمن والتحقيق معه حول ما قام به من تصوير واستجواب المواطنين في وقت لم يبد فيه نكاز أي مقاومة لرجال الأمن الذين قاموا باعتقاله.
رشيد نكاز كان يقوم بنقل التصوير عبر المباشر بصفحته بالفايسبوك، حيث كان يسأل المواطنين عن طريقة تعامل المستشفى مع مرضاهم وهو ما لفت الانتباه وجعل المواطنين يتجاوبون معه ويتعاملون معه بطريقه عادية وأجابوه عن أسئلته.
وكان نكاز تحدث خلال بثه للفيديو المباشر عبر الفايسبوك عن خرجته الأولى بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالحه بعد الشكوى التي رفعت ضده في المحكمة بتهمة "التجمع غير القانوني" خلال المسيرات" 3124 كم سيرا على الأقدام بين عامي 2014 و2015.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/22 على 17:151
الم يطرد من البلاد هاد المهرج ما فهمناش يريد ان يصبح رئيس او صحافي نريد ان نعرف لحساب من يعمل هاد المهرج
3abkarinou - ارض ارب2016/12/22 على 19:57
وعلاش وانت هذه الارض ورثتها من عند باباك او يماك يا محترف الشيتة
وانت لمن تضرب الشيتة يا وحد........... تعرف ما اقصد اليس كذلك
سبحان الله كل القراء ينبذونك و الدليل التنقيط السلبي
اذهب الى الجحيم يا...........تعرف ما اقصد اليس كذلك
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/22 على 21:32
انتم المخاربه 24 على 24 هنا في شروق مهمتكم التنقيط السلبي لعنة اللهخ عليكم يا ليهود
2016/12/22 على 17:53
يعمل لصالح اولاد بلادو
جزائري ماشي شيات - Algerie2016/12/22 على 17:49
حقا انت هو المهرج. هو على الاقل يحاول خدمة بلده. ممكن لا نتفق معه في طريقة عمله لكن لما تدفع غرامات المنقبات بفرنسا وتدفع من مالك الخاص على من اجل التضاهر امام الشقق المشترية من نقود الشعب بفرنسا تعال و تكلم عنه
Leila - Khenchla2016/12/22 على 22:13
ماكمش موالفين بواحد نجح وحدو ودار ثروة بذراعو
نكاز قريب من الشعب هذي حاجة متقدروش عليها.
ربي ينصرو ويحفظو من شركم.
فاهم ياسر 2016/12/22 على 17:152
هذا الرجل يريد تعطيل وعدم تفعيل حركية العهدة الرابعة ، الفاشل يتهجم على الناجح بواسطة الايحاء النفسي ليتركه طعما سائغا للأعداء .- تحليل بسيكاناليزي لرجل الظل في الفلان-
" كاش ما فهمتوا من هذا الكلام "
2016/12/22 على 19:38
هو في بلادو ..الجزائر لابناءها ايها المشرد...يا بقايا الجيش الفرنسي..
حروشي - ALGERIA2016/12/22 على 17:223
رشيد نكاز انت رجل انعم الله عليك بقوة الاصرار و تحقيق الاهداف النبيلة لا تستسلم تنتصر او تموت هدا هو المبدا.
حميد - algerie2016/12/22 على 20:47
merci tu as bien parlé vive nekaz
حروشي - ALGERIA2016/12/22 على 21:11
عفوا حميد.هي كلمة حق.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/22 على 18:22
وصو عليه المنتفخ و ازولاي يزيدوه فلمال باش يوصل لمراده يا مخربي مثل قطط الشوارع نغلقو الباب تدخلو من النوافد
حروشي - ALGERIA2016/12/22 على 20:40
يا العباسي ماشي حق عليك مانيش مروكي نسيت نهار قلت*** ما خلا مروكيان بجزائري الا فكرا في قتله***راجع نفسك.
محمد - Dz2016/12/22 على 20:02
هادا لازم ايقومو بيه قبل مايوقع الفاس في الرأس رَآه كثر
SoloDZ2016/12/22 على 17:334
إلا يوجد رجل شريف في الدولة ياكلو قلبو يخرج ويفضح برنار هنري ليفي هذا المسمى رشيد نكاز عميل المخابرات الفرنسية ويفضح نواياه ويفضح خزعبلاته ويفضح نفاقه فإن هذا الصمت يعتبر تهاون ولا مبالات
3abkarinou - ارض ارب2016/12/22 على 20:05
انت حاسب روحك لنسبكتور الطاهر تفهم في كامل ليزافيرات
الناس كامل عملاء وووووو........ وانت وامثالك رجال واقفون .......... ياو طب طب
الشقة باينة على حواشيها
Solo2016/12/22 على 21:27
انت لي راك حاسب روحك فاهم في كلش على حساب اسمك هه
2016/12/22 على 19:59
لا ياخي ا يوجد رجل شريف في البلاد كلهم امثالك
Solo2016/12/22 على 21:27
وانت اخي حسب كلامك اي انك مثلي حسب وجهة نظرك
2016/12/22 على 19:40
برنار ليفي تلقاه في سرير امك......اسرع الخطى وستجده ممددا فوق السرير...ازرب...
Solo2016/12/22 على 21:26
وكيلك ربي
2016/12/22 على 17:55
راهم باينين من هم عملاء المخبارات الفرنسية الدين حكموا بالاعدام على شعباني
Solo2016/12/22 على 21:30
تقصد بن بلة وبومدين عملاء فرنسا هه
جزائري ماشي شيات - Algerie2016/12/22 على 17:51
لو استطاعوا لفعلو ذلك لكن الذين تريد منهم ان يفعلوا ما تقول هم موضفون عند هولاند و فالس.
Solo2016/12/22 على 21:29
يجي نهار و يذوب الثلج و الايام بيننا و نتخاطر معاك واش تحب
بلي هذا نكاز هو عميل للمخابرات الفرنسية هدفه حركي محض
عبد العالي فرطاس - فرجيوة ميلة/قسنطينة2016/12/22 على 17:425
لما فشل برنار هنري ليفي في اشعال ما يسمى ربي عربي في الجزائر كلفت المخابرات الفرنسية رشيد نكاز بفعل ذلك ومنذ ان بدأ بعبثه لم يترك منطقة او مجال لم يعبث فيه من مظاهرات عين صالح الى مسيرات الماك الى تأليب الجالية الى النبش في مساوي الدولة وهذا العبث لم يكن ليتم لولا وقوف جهات معروفة في النظام وراءه وحمايتها له لها علاقة بفرنسا تسعى لضغط على السلطة الحالية وزعزعة الاستقرار تماما كما فعلت قبيل اكتوبر 88 واليوم وبعد ازاحتها من السلطة تريد تكرار السيناريو ولكن هيهات يا اذناب فرنسا وهيهات يا نكازهم !
بوضياف 2016/12/22 على 17:446
حسبيا الله و نعم الوكيل
سيدي اعمر - الغزوات - SIDI AMAR - GHAZAOUET2016/12/22 على 17:477
اين هم الاغبياء الذي صدقو عندما كذب و قال انه طرد من الجزائر ها هو يصول و يجول هو ذهب لفرنسا لياخذ الاوامر من اسياده و رجع ينفدها اما الشياتا نتاوعه في في فرنسا خلص عليهم grec و بدؤو يهللو له اما الشياتا نتاوعه في الجزائر خلص عليهم طبسي لوبيا و بدؤو يهللو و يطلقون الرائحة الكريهة و اغلبية المهللون في النات مراركة لاننا ناه في الجزائر و لا واحد يقيمه الا القلية اللي يبغو اللوبيا و grec
2016/12/22 على 17:518
رشيد نكاز ابن شلف من سلالة الثائر سي الشريف بو معزة وما ادراك من هو سي الشريف بومعزة
2016/12/22 على 18:329
*راك تعيي في روحك ما تقدرلهمش هؤلاء الجبابرة واعرين ربي ينزل عليهم صاعقة من السماء تدمرهم وتحرقهم جميعا*ان شاء ا لله.*
2016/12/22 على 19:38
اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمممممييييين
farid2016/12/22 على 18:3810
واحد كي يفضح معانات الناس و الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد نقول هذا عميل ... فنستهل اكثر
بلقاسم2016/12/22 على 18:5611
.......هذا النظام هبل الشباب .............ونكاز هذا واحد منهم.......كان واحد مهبول ثيابه رثة بجوار لا قاراند بوست بوهران ولما اختفى عن نظري لعدة أشهر سألت عنه أحدهم فقال لي ذالك جاسوس للإسبان ولم يكتشف إلا بعد حوالي 25 سنة فنكاز مثله.....
kysar08 - bechar2016/12/22 على 19:5312
يا السي نقاز راك غي تعيي في روحك برك . هذا الناس يحلبوا الغزالة و ياكلوا مع التماسيح .
aissa - strasbourg2016/12/22 على 20:3113
يا أخ حروشي عن اى نبل تتحدث فهوا يدفع الغرامات عن المنقبات ليس بل مجان بل المقابل يقبض الكثير فوسائل الاعلام تركز عليه وتضهره في الششات ليجني من ذالك الكثير إذن ليس مجانن ف النبيل من صفاته الخير وصاحب الخير لايجاهر به فهذ الانسان مدعوم من جهات خارجية فحالة ما إذا وقعت الجهنم العربي وليس الربيع العربي يكون هو جاهز ممن يدعمونه لخدمت مصالحهم إنشاء الله الجزائر تبقى ثابتا حبيبتي الجزائر الذل احب الى قلبي من ان أراكي دويلات تحي الجزائر
فاروق2016/12/22 على 20:3614
نكاز مانديلا الجزائر كونوا معه.
الشرطة الجزائرية تجبر على القيام بمهام خارج إطار الديمقراطية - L'algérie2016/12/22 على 21:4715
لست من مؤيدي نكاز لكن هذه الدكتاتورية يجب وقفها عند حدها من هم هؤولاء ليعتقلوا مواطن يقوم بالتصوير ؟؟..
sweden - Sweden2016/12/22 على 22:1316
salame alikome
J'ai rien compris de certains commentaires sur Nekkaz
comment les services secrets peuvent engager quelqu'un qu'il les critiques tout le temps
exemple: le gaz de hassi rmel ,les maisons des nos responsables
arrêter de délire
c'est un homme libre comme sa ville d'origine