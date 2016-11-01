كان يستوجبهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم اعتقال نكاز بعد تصويره مواطنين أمام مستشفى غليزان

اعتقلت الشرطة، ظهيرة الخميس، الناشط السياسي المرشح لرئاسيات 2014 رشيد نكاز، أمام مستشفى محمد بوضياف في غليزان، حيث كان يقوم بتصوير واستجواب المواطنين حول الخدمات الصحية المقدمة وطريقة معاملتهم واستقبال زوار المرضى من قبل إدارة المستشفى وعماله.

وسارعت مصالح الأمن لمراقبة رشيد نكاز عن كثب ومتابعة عملية التصوير، التي كان يقوم بها عن طريق هاتفه، حيث كان يحاور المواطنين بطريقة عادية وهو ما دفع رجال الأمن إلى تطويق المكان.

وقد تم اقتياده إلى مقر الأمن والتحقيق معه حول ما قام به من تصوير واستجواب المواطنين في وقت لم يبد فيه نكاز أي مقاومة لرجال الأمن الذين قاموا باعتقاله.

رشيد نكاز كان يقوم بنقل التصوير عبر المباشر بصفحته بالفايسبوك، حيث كان يسأل المواطنين عن طريقة تعامل المستشفى مع مرضاهم وهو ما لفت الانتباه وجعل المواطنين يتجاوبون معه ويتعاملون معه بطريقه عادية وأجابوه عن أسئلته.

وكان نكاز تحدث خلال بثه للفيديو المباشر عبر الفايسبوك عن خرجته الأولى بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالحه بعد الشكوى التي رفعت ضده في المحكمة بتهمة "التجمع غير القانوني" خلال المسيرات" 3124 كم سيرا على الأقدام بين عامي 2014 و2015.