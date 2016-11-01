أمن العاصمة أوقفهم وحجز قنطارا وربع القنطار من القنب الهندي امرأة تقود عصابة من 19 شخصا لترويج "المخدرات" المغربية

ستنظر محكمة جنايات العاصمة، خلال الأيام المقبلة، في ملف يخص عصابة خطيرة، أغرقت العاصمة بالمخدرات التي يتم تهريبها عبر الحدود من الجارة الغربية، حيث بلغت الكمية التي تم جلبها قنطارا و25 كلغ من القنب الهندي حجزتها مصالح الأمن خلال الإطاحة بأفراد العصابة.

ستستمع هيئة المحكمة إلى أقوال 19 شخصا من بينهم امرأة، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من الإيقاع بهم، خلال عمليات الترصد التي قامت بها، وذلك بعد المعلومات التي وردت إليها، عن أشخاص متورطين في ترويج المخدرات على مستوى ديار المحصول بالعاصمة، وتم إيقاف شخص وضبط بحوزته 14 قطعة من القنب الهندي، وخلال تحويله للتحقيق الأمني صرح هذا الأخير بخصوص المحجوزات أنها ملك للمدعو "الشيطان"، كما وسعت مصالح الأمن من دائرة تحرياتها، بناء على ترصد المكالمات الهاتفية، ليتم الكشف عن هويات لعناصر أخرى من العصابة الإجرامية، أين نصب لهم كمين على مستوى الطريق السريع بالبليدة بمدخل بوفاريك، وتم توقيف سيارة كان يقودها شخص رفقة عائلته وبتفتيش المركبة، عثرت مصالح الأمن على كمية تقدر بـ33 كلغ من المخدرات، وفي عملية ثانية تم توقيف سيارة أخرى، على مستوى بلدية بئر مراد رايس عثر بداخلها على كمية 85 كلغ من القنب الهندي، كانت مخبأة بصندوق سري في المقاعد الخلفية وتوقيف شخصين على متنها، كما تم التوصل في إطار التحري إلى المدعوة "ب،أ" التي كانت تعمل كوسيطة بين أفراد العصابة التي كان يمونها شخصان مقيمان بالمغرب .