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أمن العاصمة أوقفهم وحجز قنطارا وربع القنطار من القنب الهندي
امرأة تقود عصابة من 19 شخصا لترويج "المخدرات" المغربية
ستنظر محكمة جنايات العاصمة، خلال الأيام المقبلة، في ملف يخص عصابة خطيرة، أغرقت العاصمة بالمخدرات التي يتم تهريبها عبر الحدود من الجارة الغربية، حيث بلغت الكمية التي تم جلبها قنطارا و25 كلغ من القنب الهندي حجزتها مصالح الأمن خلال الإطاحة بأفراد العصابة.
ستستمع هيئة المحكمة إلى أقوال 19 شخصا من بينهم امرأة، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من الإيقاع بهم، خلال عمليات الترصد التي قامت بها، وذلك بعد المعلومات التي وردت إليها، عن أشخاص متورطين في ترويج المخدرات على مستوى ديار المحصول بالعاصمة، وتم إيقاف شخص وضبط بحوزته 14 قطعة من القنب الهندي، وخلال تحويله للتحقيق الأمني صرح هذا الأخير بخصوص المحجوزات أنها ملك للمدعو "الشيطان"، كما وسعت مصالح الأمن من دائرة تحرياتها، بناء على ترصد المكالمات الهاتفية، ليتم الكشف عن هويات لعناصر أخرى من العصابة الإجرامية، أين نصب لهم كمين على مستوى الطريق السريع بالبليدة بمدخل بوفاريك، وتم توقيف سيارة كان يقودها شخص رفقة عائلته وبتفتيش المركبة، عثرت مصالح الأمن على كمية تقدر بـ33 كلغ من المخدرات، وفي عملية ثانية تم توقيف سيارة أخرى، على مستوى بلدية بئر مراد رايس عثر بداخلها على كمية 85 كلغ من القنب الهندي، كانت مخبأة بصندوق سري في المقاعد الخلفية وتوقيف شخصين على متنها، كما تم التوصل في إطار التحري إلى المدعوة "ب،أ" التي كانت تعمل كوسيطة بين أفراد العصابة التي كان يمونها شخصان مقيمان بالمغرب .
الصح افا$2016/12/22 على 18:241
بعض نساء اليوم مافيا حقيقية دخلو عالم الدورو الحرامي باي ثمن
الزطلة السلاح القادم2016/12/22 على 19:302
هههه...مقالات المقصود منها استكلاخ القارىء...
لكن لو كنت انا صاحب القرار في المغرب سازرع الاف الهكتارات واصدرها خصيصا لدول محور الشر او مثلث بيرمودا اي الجزاءر .اسبانيا و موريتانيا وتكون الحصص على الشكل التالي.
الجزاءر : طن من الزطلة لكل مواطن. بروميي كلاس
اسبانيا: طن لكل مواطن.
موريتانيا : غرام لكل مواطن باركا عليهم لانهم مزطولين من عند ربي.
فاروق - الجزاير 2016/12/22 على 21:293
ولمادا لا يمسكون اصحاب الخمره ،الي هيى اصلا حرام ، اثنين مليون لتر يستهلكها الشعب سنويا ، تعيد على الخزينة الدولة الأموال الكثيره، والمصاءب الكثيره كدالك ،اكثر من الحشيش مليون مره،، لأنهم لايكسبون لاشيء وراء الزطله ، هدا هوى الشيء الدي يجعلها ممنوعة ، عندهم ،