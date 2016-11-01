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خلال محاضرة ألقاها ببرج بوعريريج
شكيب خليل "يهين" الصحفيين
قال مراسلون لعدة قنوات وصحف الخميس، أنهم تعرضوا لـ"الإهانة"، من قبل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، خلال متابعة محاضرة له ألقاها بفندق بمدينة برج بوعريريج.
وظهر شكيب خليل، خلال مشاهد نشرتها "الشروق تي في"، وهو في حالة غضب قبل بداية محاضرته، حيث قام بإبعاد ميكروفونات القنوات التي وضعت على المنصة من أمامه، وهو يردد "رانا نلعبوا ولا كيفاش".
وأضاف مخاطبا الصحفيين الذين حضروا لتغطية المناسبة "ما تحترموش الناس لي راهم يحاضرو" .
ونقل صحفيون، أن شكيب خليل، وصف أهل المهنة "بعديمي الأخلاق والمستوى".
وأرجع بعض الحاضرين، نوبة الغضبة التي ظهرت على وزير الطاقة الأسبق، إلى أن المحاضرة التي نظمت بفندق بني حماد، جرت أمام قاعة فارغة مما استدعى الاستعانة بعمال لمليء المقاعد.
SoloDZ2016/12/22 على 18:331
انه يهين نفسه في الحقيقة اذا كان مترشح للرئاسيات يتصرف بهذه الطريقة ناهيك عن ماضيه الاسود في الفساد فما قام به مع صحافة بلاده لسوى اغراق نفسه اكثر واكثر في السمعة السيئة
2016/12/22 على 19:52
ماقام به يعري الصحافة الجزائرية ويضهرها كما هي صحافة للاستهلاك الداخلي فقط.تجتهد في نشر كل ما هو كدب وبهتان.لهادا ارى ان تصرف هادا السارق تصرف .عادي.اما انت يا جرتومه روح تخدم اعلى روحك
Solo2016/12/22 على 21:16
عندما يكثر العواء حولي اعرف انني اوجعت الكلاب ههه
2016/12/22 على 19:19
لايهين الصحافيين الا الجيف والمتخنزرين...
Solo2016/12/22 على 21:18
له حِقد دفين على الصحافة التي فضحت فساده وخيانته للامانة امام الشعب
هذا الشعب لا مبدأ له ولا ثقة فيه وانظر كيف يقف مع شكيب ضد الصحافة
بوزيان تخمارت - الجزائر العميقة2016/12/22 على 18:412
و الله يستاهلو، لقد كانت جميع الصحف تنعته بأبشع الصقات ( سارق، لص، محتال ... ) و كان منبوذا و الآن أصبح مطلوبا في كل القنوات، فسبحان مغير الأحوال!
و الله عندنا صحافة مراهقة بمعنى الكلمة
بلقاسم2016/12/22 على 18:423
....وقد أهان نفسه قبل أت يهينكم.... الشعب كله.....يرى فيه ....لصا محترفا......فكيف يسمح لنفسه....مقابلتهم والكلام مع أي منهم..... ...
3abkarinou - ارض ربي2016/12/22 على 19:024
السلام عليكم
مثل هاته التصرفات لا تقع الا في الجزائر
يا صحافة بعد هذه الاهانة الرجاء اهانة هذا "الميريكاني" وذلك بمقاطعته حتى يتربى
تبا لك وتبا لمن سمح لك بالرجوع
المحلل السياسي - الجزائر2016/12/22 على 19:035
لو كانت القاعة بارغة لانسحب -ولكنه كان يعرف تضليل بعض القنوات لذالك غضب
ملاحظ2016/12/22 على 19:056
وعذرا لكم يا صحافة فأنتم فقط السبب ومن طلع شأن هذا اللص وخائن وتعطيه الكلمة وتغطيتة خاصة أن من قبل الصحافة كانت قد فضحته بأدلة القاطعة وأتذكر كيف كانت صحفنا تملئ الحبر كفاسد وخبيث فكيف هذا التراجع من الصحافة بعدما أرجعته النظام بطلا ومسح الذنوب عند دعاة القبور وشرك لأنه منهم فاسد وفاسق والآن الرجل زاد تغول واظهر أخيرا وجهه الحقيقي لأنه محمي من النظام الهالك جاء مجددا لجزائر ليملئ جيبه مع زوجته حمالة الحطب الفلسطينية لولا نحن في بلاد ميكي لكان شكيب يمضي وقته في سركاجي فهو أهان 40 مليون جزائري.
يا جزاير - راه طاب القلب2016/12/22 على 19:117
كي تولد الكلبه سبع تتحسن البلاد
و الكلب يحب لي يضربوا لو كان رجال يخرجوا كامل لكن ؟
البوقوقو - النههه2016/12/22 على 19:478
يستاهلوا الصحافيين الذين اعطاوه قيمة وحضروا ...من اهان نفسه اهانه ............
محمد2016/12/22 على 19:539
بعد اهان العدالة جاء دور الصحافة التي تشيت له هذه الايام فنراه يتدخل في بلاتوهات القنوات الخاصة التلفزيونية وفي الصحف كانه هو المهدي المنتظر الذي سينقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار رغم انه يعتبر من اكثر الوزراء فسادا في تاريخ الجزائر المستقلة.
ناصر الفروجي - الجزائر2016/12/22 على 20:2810
هذا السراق لو يولي رئيس يعود يبصق في الوجوه ويضرب بالكف. لازم تحطوه عند حدو ماداموا ما عندو حتى سلطة.
عبدالقادر - الجزائر الأم2016/12/22 على 20:4011
لو فضحت الصحافة هذا اللص ،وعرفت قراءها الكرام على كل شاردة و واردة إرتكبها ،لكانت أكثر الوسائل إحتراما عنده ،،لكن هي سلكت طريق المهادنة و بعض منها طريق الشيتة والتذلاق،وهو ظهروا له قرون ،وبدأ ينطح بها.
العيب ليس في شكيب ،يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والمصيبة راها في بعض أشباه الصحافيين الذين لا تحلو لهم الحياة إلا بالشيتة ،وأي شيتة
2016/12/22 على 20:5012
شكيب خليل يعشق وسيلة إعلامية واحدة فقط لا يمكن له إهانتها تسمى بالنهار حلل وناقش
2016/12/22 على 21:0113
لأنكم لستم في المستوى ! ما الذي يدفعكم إلى الالتفات إليه ولأقواله ؟
- كوكب الجهل2016/12/22 على 21:0514
و اخيرا شكيب خليل يكشر على انيابه ومخالبه بعد ان اعطى صورته الحقيقية امام عدسات الكاميرا فعل الشعب الجزائري ان يحذر منه لانه يريد ان يروج و يهيء نفسه لحمل حقيبة في الحكومة بل قد يصبح رئيسا
جزائري حتى النخاع - الجزائر2016/12/22 على 21:3415
يستهلو الشي الي صرالهم واش داهم يرحوا يديرو تغطية صحفية لشخص عارفين بلي سراق ولكن مدعوم مـالفوق من السراقين اللي كيفو و القاعة فارغة ولا أحد يتابع كلامه الفارغ و لو كان جاو صح أصحاب مهنة يروحو يصورو معاناة الزوالي و يفضحوا المافيا و لكن للأسف صحافتنا صحافة نفاق و شيتة و تمشي مع الواقف حت ويكون سراق راهم يلعبو بعقول الشعب و يلتوه بحاجات تافهة بش ما يفكرش مليح بالشي اللي راه يصرى في هاذ لبلاد اللي خطفوها ولاد فرنسا مافيا أكثر من الكامورا راح تدينا للهاوية و يفلسو الشعب المغبون اتفكروا كلامي مليح
حروشي - ALGERIA2016/12/22 على 21:3916
مجرم ليس جزائري اصلا و صحافة تشغيل الشباب .معناه الامانة اسندت لغير اهلها.
دائري من أمريكا - USA 2016/12/22 على 22:0317
السلا عليكم
ما هي بداية القصة ولماذا قام بهذا التصرف أنتم تتكلمون على فعل قام به ردا عَل تصرف صدر لم يعجبه
أين المصداقية
- تندوف2016/12/22 على 22:0818
هذ الغريب العجيب المسمى شكيب المشبع بكل عار و عيب يتملق و يتحذلق ويتطاول على من أوصلوه إلى قمة السفالة و النذالة بعدما انكشفت كل الأكاذيب و كل الخزعبلات و الألاعيب التي مارسها و لا يزال يمارسها هذا الشخص المارق الصهيب لقد وصل إلى مقامه الحقيقي وعبر عنه من على كرسيه الفوقي ظنا منه أنه احتقر الصحفي المهني بهذا السولك المتدني و الانحطاط الخلقي المتفشي المنسوب للميكي الأمريكي الذي أهان به نفسه بعدما باع فيه عرضه و دينه وشرفه وخان فيه وطنه ...
2016/12/22 على 22:1419
تابعينو كي الجراد، خص غير يجبد المشحط ويسوطكم، تحبو تعرفو السوكري، ها نتوما جبتوها في راسكم، راح شكيب عاد شكيب طلع شكيب هبط شكيب..... لا بروص، وفي الأخير عطالكم الصرف كما يجب.
mehdi - paris2016/12/22 على 22:1520
ادا لم تستحي فاصنع ماشئت .