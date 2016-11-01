خلال محاضرة ألقاها ببرج بوعريريج شكيب خليل "يهين" الصحفيين

قال مراسلون لعدة قنوات وصحف الخميس، أنهم تعرضوا لـ"الإهانة"، من قبل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، خلال متابعة محاضرة له ألقاها بفندق بمدينة برج بوعريريج.

وظهر شكيب خليل، خلال مشاهد نشرتها "الشروق تي في"، وهو في حالة غضب قبل بداية محاضرته، حيث قام بإبعاد ميكروفونات القنوات التي وضعت على المنصة من أمامه، وهو يردد "رانا نلعبوا ولا كيفاش".

وأضاف مخاطبا الصحفيين الذين حضروا لتغطية المناسبة "ما تحترموش الناس لي راهم يحاضرو" .

ونقل صحفيون، أن شكيب خليل، وصف أهل المهنة "بعديمي الأخلاق والمستوى".

وأرجع بعض الحاضرين، نوبة الغضبة التي ظهرت على وزير الطاقة الأسبق، إلى أن المحاضرة التي نظمت بفندق بني حماد، جرت أمام قاعة فارغة مما استدعى الاستعانة بعمال لمليء المقاعد.