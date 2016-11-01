دعا إلى عدم تهويل القضية

بوضياف: لا علاقة لتأجيل قانون الصحة بالتغيير الحكومي

date 2016/12/22 views 3044 comments 2
author-picture

icon-writer عبد الرزاق.ب

صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية

قال وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف، الخميس، أن تأجيل عرض قانون الصحة الجديد أمام البرلمان، لا علاقة له بأي تغيير حكومي كما تم الرويج له.

icon-links تغطيات ذات صلة

ونشر بوضياف تدوينة على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيها "تأجيل قانون الصحة الجديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتغير الحكومي الذي تروج له وسائل الإعلام".

وأضاف"يدعو عبد المالك بوضياف إلى عدم تهويل المواطنين دون فائدة".

وكان وزير الصحة، قد أعلن في وقت سابق، تأجيل عرض مشروع قانون الصحة الجديد أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني إلى 17 جانفي القادم، بعد أن كان مقررا الاثنين الماضي.

وأرجع المسؤول الأول عن قطاع الصحة القرار، إلى اتفاق تم بين الحكومة وإدارة المجلس الشعبي الوطني.

.

وربطت تسريبات إعلامية وحتى تحليلات هذا القرار، بوجود تغيير حكومي وشيك سيمس وزارة الصحة، بسبب الجدل الذي أحدثه ما عرف بالمكمل الغذائي "رحمة ربي" لصاحبه توفيق زعيبط، والذي حمّلت عدة أحزاب مسؤولية تسويقه للوزير بوضياف.

icon-tags
  • print