دعا إلى عدم تهويل القضية بوضياف: لا علاقة لتأجيل قانون الصحة بالتغيير الحكومي

قال وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف، الخميس، أن تأجيل عرض قانون الصحة الجديد أمام البرلمان، لا علاقة له بأي تغيير حكومي كما تم الرويج له.

ونشر بوضياف تدوينة على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيها "تأجيل قانون الصحة الجديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتغير الحكومي الذي تروج له وسائل الإعلام".

وأضاف"يدعو عبد المالك بوضياف إلى عدم تهويل المواطنين دون فائدة".

وكان وزير الصحة، قد أعلن في وقت سابق، تأجيل عرض مشروع قانون الصحة الجديد أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني إلى 17 جانفي القادم، بعد أن كان مقررا الاثنين الماضي.

وأرجع المسؤول الأول عن قطاع الصحة القرار، إلى اتفاق تم بين الحكومة وإدارة المجلس الشعبي الوطني.

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وربطت تسريبات إعلامية وحتى تحليلات هذا القرار، بوجود تغيير حكومي وشيك سيمس وزارة الصحة، بسبب الجدل الذي أحدثه ما عرف بالمكمل الغذائي "رحمة ربي" لصاحبه توفيق زعيبط، والذي حمّلت عدة أحزاب مسؤولية تسويقه للوزير بوضياف.