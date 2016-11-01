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قال أن هناك مخططات من أعداء الجزائر
قايد صالح يدعو الشباب إلى اليقظة
دعا الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الوطني الشعبي، الخميس، إلى اليقظة الشديدة وخاصة فئة الشباب من أجل إجهاض ما وصفها مخططات أعداء الجزائر.
وأكد بين لوزارة الدفاع الوطني أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال اجتماع بمقر الناحية العسكرية الثانية ضم قيادة وأركان وإطارات الناحية إلى جانب قادة الوحدات الكبرى ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية بإقليم وذلك في اليوم الثالث من زيارته.
وجاء في الكلمة أن "لا ينبغي إطلاقا أن يغيب عن الأذهان، لاسيما فئة الشباب، بأن للجزائر أعداء أضمروا، ولا يزالون يضمرون لها حقدا دفينا".
وأوضح أن ذلك "يستوجب منا جميعا يقظة شديدة وإدراكا أشد لهذه التحديات، من أجل إفشال غدر الغادرين وإجهاض نهجهم الذي يريدون من خلاله تحقيق مآربهم التي باتت معروفة ومكشوفة بل ويائسة ما دامت أجيال الجزائر تعي جيدا وتدرك بعمق بأن هذا الوطن الذي نستظل بظله ونعيش فوق أديمه، لم يأت من فراغ ولم يوهب للجزائريين، بل تم استرجاعه بالدم والدموع التي سالت كالأنهار".
واستشهد قائد أركان الجيش برسالة رئيس الجمهورية خلال ذكرى أول نوفمبر عندما أكد "أن الجزائر مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني وعلى احترافيته ووطنيته وكذا على طاقات الأسلاك الأمنية وخبرتها، في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها".
ووفق قايد صالح "الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما متمسكا بقوة ومتعلقا بشدة بمقومات شعبه وقيمه الروحية والوطنية، ويعتبرها طريقه المسلكي السديد، الذي يستقي منه عماد قوته ويهتدي به إلى ما يحقق له موجبات نجاحه وأسباب تطوره المطرد".
2016/12/22 على 19:371
الشباب يريد العمل والبيت والزوجة.....الباقي لايهمه...
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/22 على 21:21
هادي عند العبيد من ترضى بذل و الركوع للبشر من غير الله وترضى بلاحتلال فرق شاسع بين الاسياد و العبيد يا مخربي يا نثن
2016/12/22 على 22:19
الله يردك الى الطريق الصحيح ،،،، ما تعرف فيها لا جمعة و لا ،،،
SoloDZ - والشباب الجزائري يدعو الاعداء الى الحذر منه 2016/12/22 على 19:492
لنقولها بصريح العبارة ان اعداء الجزائر المنتشرون في بعض المدن التي هي في متناول الجزائريين على كل حال بدول الجوار المباشر وفي مدن دول جوار الشمال وفي كيانهم العدو بعد ان فشلوا في زعزعة استقرار الجزائر وايذاء شعبها بكل الطرق فالمخطط الذي بقي لهم هو محاربتها بالوكالة عن طريق عميلهم الوفي وكلبهم المطيع وعبدهم الخاضع النظام المخزني وسيكون فقط الاداة والمنفذ وليس الند وعلى الشعب الجزائري ان يجعل مهمته الكبرى اجتثاث هذا الورم السرطاني كهدف استراتيجي يا إما اسقاطه يا إما نترحم على بلادنا وعلى المنطقة
مجيد - باتنة/ الجزائر 2016/12/22 على 20:053
سيادة الفريق ماذا تقول عن امثالي من العسكريين المرضى الذين تنكرت لهم وزارة الدفاع الوطني الوطني وتخلصت منهم بطريقة غير اخلاقية ومهنية وانسانية وقانونيةرمتهم الى الشارع وهضمت حقوقهم
بمكةنك سيادة الفريق التاكد من المحضر رقم341 بتاريخ2003/03/19 الذي بواسطته تم اعفائي من الخ
مة واحالتي على التقاعد تعسفا وعلى اساس مرض وهميشميarthrite chronique
وتبعا للمقرررقم202/2011 تم التسوبة على اساس مرض وهمي
بعدطعني اجريت لي خبرة طبية على مرض وهمي وتركت الامور على حالها
في الجيش لا يوجد قانون
benchikh - Algérie2016/12/22 على 20:114
ليس لهم الخيار سوى الصمود والاستمرار فى الامن والتطور ,وعكس ذلك فهو انتحار ودمار مباشر بمساعدة ايادي اجنبية لتدمير كل ما بنيناه(خطا كان او صواب) وهذا هو الطريق فيه السهولة والصعوبة لايضحك عليكم احد "ان مع العسر يسرى" صدق الله العظيم .حافظوا على وطنكم الجزائر
تلميذ البشير بوكثير - رأس الوادي2016/12/22 على 20:305
اللهم احفظ البلاد والعباد ..
العباسي - الجزائر ارض الله2016/12/22 على 20:346
والله عدونا جبان لا يواجه يضرب في الضهر لهادا يجب حيطه و الحدر منه مثل ما يحطاط من الكلب العقور
2016/12/22 على 22:01
انتم ايضا تضربون من الخلف
2016/12/22 على 20:477
السلام عليكم.
بارك الله فيكم وسدّد خطاكم وأمدّكم سبحانه بتأييده ما دمتم على أثر الأوّلين من الذين سبقوا في طريق الخلد ومن الباقين الذين ما بدلوا تبديلا.
اخذ الامور بالعلم و المعرفة و الدراسة - و ليس بالعاطفة2016/12/22 على 20:498
قوللهم يا القايد صالح بعض البشر عندنا راهي مستهزيا في الأمر و الموجة اللي جي يحبو يركبوها، الجزائر مستهدفة و الشر داير بها، اللهم أحفظ و أستر هذا اللؤلؤة الإفريقية آآآآآآآآآآآآآآمين يا رب العالمين.
قطار الجزائر انطلق من اراد الركوب فليسرع و من لم يعجبه التعليق فليرحل.
دحمان الحراشي2016/12/22 على 20:549
الوطن اغلى من كل شيئ في الحياة مهم كان و يكون من ضعف شخصيات اللتي ادة لهم مسؤوليات و خدعو الامانة اردة ان اقول لا يغركم احد ياشعب حفضو على الوطن لان ليس لكم وطن اخر, الجزائر غالية علينا و كيف لا و هي ارض ارض اصلنا و اجدادنا و شهدائنا الابطال رحمهم الله اجمعين, كل المتسببين في ضعف بلدنا مندو 1962 م الى يومنا هذا سيذهبون و تبقى الجزائر بل تقوى مع الوقت,
مسلم - أَفْضَلُ الصِّيَغِ مَا عَلَّمَنَاهُ صلى الله عليه وسلم 2016/12/22 على 21:2910
الليلة جمعة
(( الـلَّـهُـمَّ صَـلِّ عَلَــى مُـحَـمَّـدٍ وَعَـلَـى آلِ مُـحَـمَّـد ، كَـمَاـ صَـلَّـيْـتَ عَـلَـى إِبْـرَاهِـيْـمَ وَعَـلَـى آلِ إِبْـرَاهِـيـمَ إِنَّـكَ حَـمِـيـدٌ مَـجِـيـد ، الـلَّـهُـمَّ بَـارِكْ عَـلَـى مُـحَـمَّـدٍ وَعَـلَـى آلِ مُـحَـمَّـد ، كَـمَـا بَـارَكْـتَ عَـلَـى إِبْـرَاهِـيْـمَ وَعَـلَـى آلِ إِبْـرَاهِـيـمَ إِنَّـكَ حَـمِـيـدٌ مَـجِـيـد ))
الأحمدي - BELGIQUE2016/12/22 على 21:3111
راحت الجزائر ، انها تترنح وأعدائها هم حثالة عصابة وجدة الذين طغوا في الأرض وقتلوا ونهبوا في التسعينات والآن جاء وقت المحاسبة أنشر من فضلك
Fennec - dz2016/12/22 على 21:3112
عن أي أعداء تتكلمون سيدي؛مازلتم تستبغلون الناس وتحتقرون ذكاءه وكأنه طفل تتلاعبون به بين الأرجل.الشعب يعي من هو عدوه عدو الجزائر هو الرئاسة الشاغرة تسير من طرف أناس لا يعرفهم الشعب؛ الجزائريون يعرفون بأن عدوهم وهو التبذير والفساد والرشاوي وسرقة أموال الشعب جهارا نهارا.الشعب يعرف بأن عدوه هو تنصيب أناس في غير أماكنها على حساب طاقات شبانية قادرة أن تضيف شيئا؛ هيا أحشموا على رواحكم أنت سيدي في عمرك 100 سنة رئيس المجلس الشعبي رئيس مجلس الأمة خليو بلايصكم يروح العدو والله ماتحشمو
كمال - جيجل2016/12/22 على 21:4613
صعب جدا ان تقنع الشباب بما تقوله رغم انه حقيقي ورغم ان اعداء الجزائر يتربصون بنا ليل نهار جيجل مثلا ولاية منكوبة لا مشاريع ولا عمل ولا سكن احسن الاماكن فيها تم السطو عليها من طرف وزارة الدفاع لانجاز مراف لنساء واطفال العسكر وسكانها منهم من هجر الى الخارج ومنهم من تشرد في الولايات الاخرى بحثا عن منصب عمل حلال ومنهم من يشتغل في حرف ومهن البناء والخدمات بعث لنا فخامتو والي معقد كل همه قطع ارزاق الناس بما ان اجره مضمون ممن ارسله فغلق المقاهي والمطاعم ومنع البناء والناس تغلي لم يبقى الكثير للانفجار
احمد - الجزائر2016/12/22 على 21:4814
الله يحفظ وطني الحبيب من كل شر
رانا واجدين من في اي وقت لحماية هذا الوطن
Adel Maloufi - UK2016/12/22 على 21:5015
و هل للجزائر اعداء اكثر منكم نفاق و لهب و فساد؟
العباسي2016/12/22 على 21:5716
يا خالي صالح شكون هاذ الاعداء قتلتونا بالاعدء وبو الي ما يحبناش وغيرها من كلمة الاعدء العداوة المتربصون بالبلاد الايادي الاجنبية وغيرها من التخاريف والله يا عمي صالح غير الاعداء هم اللذين افلسوا البلاد من ابو العتاريس الي الباترونا الا اصحاب الحسابات السرية في جينيف ولوزان اصحاب الفيلات والياختات الفاخرة من باعوا البلاد بالعباد ولا تنسى ان الجيش الجزاءري ليس جيش يدافع علي المواطن بل يدافع عن النظام لذا لن يكون وفيا للبلاد لانه من اللذين نهبوا واغتصبوا الثروات اعني الجنرالات فلا تخرف.
saci ben yata - oulma2016/12/22 على 22:0517
اعداء الجزاير ليسو الشباب اعداء الجزاير الانقلابيين ساكنين حيدرة من نساؤهم تتسوقن صباحا بباريز والعشاء بالعضمة..اعداء البلاد المجاهدين المزيفين ومجموعة لاكوست اعداء الجزائر الذين يتحركون بالحراسة وتغلق الطرقات عند مرورهم اعداء البلاد من لهم جوازات السفر ديبلوماسية ويعملون السفاقات بالرشوي وفلوسهم تملء البنوك الغربية اعداء الجزاير من يملكون القصور عند الحبيبة
med2016/12/22 على 22:2018
كلامك صواب سيدي الفريق ، اليقضة و الحذر واجب على كل جزائري سواء كان كبير أو صغير ، لأنّ هذا العصر هو عصر الغدر و الخداع ، و لو تفضّلت سيدي الفريق أن ترفع نبرة و حدّة الخطاب ليشمل دهاليز الحكومة بأكملها لتوحيد الصّف و إشراك الجميع في تسيير شؤون هذه الدولة بالمساواة و ديمقراطية كاملة دون إقصاء و تقسيم خيرات هذا البلد بالمساوات إلى كل الولايات و مكافحة الفساد أينما كان و من أيّ كان، و إذا كان الجيش الوطني الشعبي يستمد قوّته من الشعب ، فالشّعب هذا هو مطلبه ، أمّا البقيّة فالجزائري مجاهد لا خوف عليه