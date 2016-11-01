البحر يلفظ سلحفاة عملاقة بمستغانم

شهد شاطئ البحارة في مستغانم، الذي يبعد 90 كلم عن عاصمة الولاية، الخميس، نفوق سلحفاة تزن حوالي 250 كغ، ويبلغ طولها 1.50 متر، وبعرض 1.20 متر.

وتم تسخير أعوان الحماية المدنية لانتشال هذه السلحفاة بالاستعانة بجرافة البلدية، ثم دفنها، علما أن شواطئ مستغانم شهدت نفوق سلاحف عملاقة، حيث عثر في الصيف الماضي على واحدة منها بشاطئ "لاكريك صلامندر".