البحر يلفظ سلحفاة عملاقة بمستغانم

date 2016/12/22 views 1154 comments 2
author-picture

icon-writer نعيمة بوسيف

شهد شاطئ البحارة في مستغانم، الذي يبعد 90 كلم عن عاصمة الولاية، الخميس، نفوق سلحفاة تزن حوالي 250 كغ، ويبلغ طولها 1.50 متر، وبعرض 1.20 متر.

icon-links تغطيات ذات صلة

وتم تسخير أعوان الحماية المدنية لانتشال هذه السلحفاة بالاستعانة بجرافة البلدية، ثم دفنها، علما  أن شواطئ مستغانم  شهدت نفوق سلاحف عملاقة، حيث عثر في الصيف الماضي على واحدة منها بشاطئ "لاكريك صلامندر".

icon-tags
  • print