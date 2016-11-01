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البحر يلفظ سلحفاة عملاقة بمستغانم
شهد شاطئ البحارة في مستغانم، الذي يبعد 90 كلم عن عاصمة الولاية، الخميس، نفوق سلحفاة تزن حوالي 250 كغ، ويبلغ طولها 1.50 متر، وبعرض 1.20 متر.
وتم تسخير أعوان الحماية المدنية لانتشال هذه السلحفاة بالاستعانة بجرافة البلدية، ثم دفنها، علما أن شواطئ مستغانم شهدت نفوق سلاحف عملاقة، حيث عثر في الصيف الماضي على واحدة منها بشاطئ "لاكريك صلامندر".
2016/12/22 على 20:341
ألم يكن من الممكن تعريفنا بنوعها و سرد نبذة قصيرة عن حياة هذا النوع من السلاحف و أماكن توالدها و مواطنها ؟؟؟
omar one dinar - boston manor2016/12/22 على 21:022
وكانكم اخبياء يعني لا تعرفون لمذا جاءت السرحفاة الى العضمة??????????الرؤوسيات قادمة والكل له الحق في الترسح .......ولعل فيها خير ...وعلى الاقل لا تلغى بلوغة موليار,,,,, the think is good she is on ready fat, she do not need 2 still money and baying house in paris, aned the most emportent she is not groying up in la sas