ماهر طليبة يتكفل بالمشاركين في ورشات "الأيام السينمائية الأولى" حاسي مسعود تكرّم طارق عبد العزيز ونجمات ترشحن للأوسكار

أسدلت عاصمة النفط حاسي مسعود ستارها على فعاليات الأيام السينمائية الأولى التي نظمت بها لأولّ مرّة في التاريخ، وكرمت نجوم الدراما والسينما العربية في آخر حلقة من مشروع "الحلم الحقيقة" وسط حضور جمهور غفير شاهد لأولّ مرّة سحر الشاشة الذهبية.

بقاعدة "الحياة 5 جويلية" التابعة للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى ( GTP)، بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) حضر أوسكار " زاد" وحضرت الأفلام العربية التسعة التي ترشحت لهذه الجائزة (فئة أفضل فيلم أجنبي) الأغلى والأشهر في العالم، حيث امتدت العروض لأسبوع كامل مع نقاشات مع صناعها، فقبل سهرة الختام التي وقعها الفيلم السعودي "بركة يقابل بركة"، شاهد جمهور الجنوب أفلام "البئر" من الجزائر، "اشتباك من مصر"، "كثير كبير" من لبنان، "مسافة ميل بحذائي" من المغرب، "3000 ليلة "من الأردن وأخرى.

وبعد احتفاءات في السهرة الافتتاحية لهذه الأيام (18-22 ديسمبر) بكل من المخرج أحمد راشدي، وأحد نجوم فيلم "دورية نحو الشرق" جمال كعرار، والمرحوم حميد رماس من الجزائر، وتسليم درع التميز لكل من المصري خالد أبوالنجا، ولطفي العبدلي من تونس، وسوزان نجم الدين من سوريا، لم يختلف ختام الفكرة الحلم التي تحولت إلى حقيقة بحاسي مسعود، عندما كرمت التظاهرة النجم الفنان المصري طارق عبد العزيز عن دوره في فيلم "اشتباك" وثلاث نجمات عربيات هنّ "باميلا كيك" من لبنان وأناهيد فياض من الأردن ومريم بكوش من المغرب، حيث منحت لهن دروع الأيام السينمائية الأولى وسط تصريحات للمكرمين تجمع كلّها على شكر المنظمين ورجال الأعمال الداعمين لهذه الفعالية ويتقدمهم ماهر طليبة. وقال طارق عبد العزيز من مصر عقب تكريمه : "أشكر كل من ساهم في إنجاح الطبعة الأولى لأيام حاسي مسعود السينمائية، كتبتم لي ذكريات جميلة وعظيمة سأتحدث عنها في مصر"، أمّا باميلا كيك فأعربت عن سعادتها قائلة: "تكريم أفخر به أمام فنانين كبار جزائريين وعرب.. الجزائر ولبنان والعراق واليمن وسوريا وتونس... بلد واحد.. تحيا الجزائر". وتمنت أناهيد فياض نجمة "باب الحارة" أن تغار مناطق أخرى من الوطن العربي من فعالية حاسي مسعود وتنظم مثلها من خلال دعم رجال الأعمال.

وقبيل الاختتام احتفى المنظمون بالطلبة المشاركين في الورشات الثلاث "تحليل الأفلام"، "الصورة" و"الأنفوغرافيا"، حيث منحت لهم شهادات مشاركة، إلى جانب ذلك تعهد محافظ مهرجان وهران للفيلم العربي إبراهيم صديقي بإشراك "نجيبين" من المشاركين في فعاليات الطبعة الـ10 لمهرجان وهران المرتقب تنظيمه من "22-28 جويلية" 2017، أمّا رجل الأعمال ماهر طليبة صاحب فكرة هذه الأيام السينمائية فوعد بالتكفل بباقي الطلبة على نفقته الخاصة في الطبعة العاشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي القادم.