اهتز سكان بلدية العجيبة الواقعة شرق البويرة، صباح الخميس،على وقع خبر وفاة شابة تبلغ من العمر 18 سنة وإصابة والدها بجروح خطيرة على إثر حادثة سقوط خطير من أعلى سقف منزلهم العائلي.
واستنادا إلى رواية مصادر محلية، فإن الحادثة تم تسجيلها بحي إملاحن وسط العجيبة مركز، أين كان الوالد "ع.س " المعروف بالمنطقة بالشيخ يوسف الراقي، رفقة ابنته "ع . س" التي كانت تخضع لحصة رقية، قبل أن تصاب بحالة من الهيجان والهيستيريا، دفعت بها إلى الهروب نحو سطح المنزل المكون من طابقين محاولة القفز من الأعلى، حيث حاول والدها اللحاق بها وإنقاذها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لتجذبه معها ويسقطا معا نحو الأسفل، ما تسبب في إصابتهما بجروح خطيرة تم نقلهما على إثرها على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، أين لفظت الفتاة آخر أنفاسها هناك، فيما تم تحويل والدها إلى مستشفى تيزي وزو نظرا لخطورة إصابته.
وقد أضافت نفس المصادر في روايتها المتداولة محليا، بأن عناصر الدرك الوطني تنقلت إلى عين المكان قصد التحقيق في ظروف الحادثة التي تبقى غامضة لحد الساعة، في انتظار ما سيسفر عنه في الساعات القادمة، في حين خلف فقدان الفتاة التي لم يعرف إن كانت تعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية، حالة من الحزن والألم وسط العائلة، وسكان المدينة على حد سواء.
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وفاة شابة وإصابة والدها في جلسة رقية بالبويرة!
سفيان. ع
اهتز سكان بلدية العجيبة الواقعة شرق البويرة، صباح الخميس،على وقع خبر وفاة شابة تبلغ من العمر 18 سنة وإصابة والدها بجروح خطيرة على إثر حادثة سقوط خطير من أعلى سقف منزلهم العائلي.
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واستنادا إلى رواية مصادر محلية، فإن الحادثة تم تسجيلها بحي إملاحن وسط العجيبة مركز، أين كان الوالد "ع.س " المعروف بالمنطقة بالشيخ يوسف الراقي، رفقة ابنته "ع . س" التي كانت تخضع لحصة رقية، قبل أن تصاب بحالة من الهيجان والهيستيريا، دفعت بها إلى الهروب نحو سطح المنزل المكون من طابقين محاولة القفز من الأعلى، حيث حاول والدها اللحاق بها وإنقاذها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لتجذبه معها ويسقطا معا نحو الأسفل، ما تسبب في إصابتهما بجروح خطيرة تم نقلهما على إثرها على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، أين لفظت الفتاة آخر أنفاسها هناك، فيما تم تحويل والدها إلى مستشفى تيزي وزو نظرا لخطورة إصابته.
وقد أضافت نفس المصادر في روايتها المتداولة محليا، بأن عناصر الدرك الوطني تنقلت إلى عين المكان قصد التحقيق في ظروف الحادثة التي تبقى غامضة لحد الساعة، في انتظار ما سيسفر عنه في الساعات القادمة، في حين خلف فقدان الفتاة التي لم يعرف إن كانت تعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية، حالة من الحزن والألم وسط العائلة، وسكان المدينة على حد سواء.