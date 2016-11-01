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مقتل شاب على أيدي صديقيه في الثنية ببومرداس
لقي شاب في العشرينات من العمر حتفه، مساء الأربعاء، بعد تعرضه للضرب من قبل صديقيه وذلك على مستوى بلدية الثنية شرق ولاية بومرداس.
وحسب مصادر محلية، فإن الجانيين والضحية في العقد الثاني من العمر، حيث لقي الضحية ضربات على الرأس كانت كفيلة بأن ترديه قتيلا وذلك على إثر مناوشات تحولت إلى عراك سقط فيه ضحية نتيجة الضربات التي تلقاها، وفي حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية، سلّم الجانيان نفسيهما لمصالح الأمن المعنية.
النح لا2016/12/22 على 21:461
لوكان كاين المشنقة ولا الرمي باالرصاص الحي بين العينين ياو عمره ما يخمم باش يقتل ولا يسرق مال الناس ولكن حاليا راها سايبة للحرامية