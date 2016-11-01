هلك صبيان، ولد وبنت، يبلغان من العمر أربع سنوات داخل حفرة بمنطقة القرنيني بلدية الجزار الواقعة على بعد 110 كلم جنوب ولاية باتنة.
وكان الصبيان "خ. أ. هبة الرحمان"، و "خ.أ. الرحمان"، وهما ابنا عمومة سقطا خلال فترة اللعب داخل حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي معدة لتجميع فضلات السكان البشرية والمنزلية، فلقيا حتفهما وسط استنكار السكان الذين هرعوا لإنقاذهما من دون جدوى، ليتم نقلهما نحو مستشفى محمد بوضياف ببريكة.
وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، عصر الخميس، أن الحفرة التي هلك فيها الصبيان تقع على عمق أربعة أمتار ومغطاة بشكل جزئي في مخالفة صريحة للإجراءات المعمول بها فيما يخص الحفر الصحية.
يذكر أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة المأساوية لتحديد الملابسات والمسؤوليات.
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مأساة بدائرة الجزار بباتنة
هلاك صبيين من عائلة واحدة داخل حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
هلك صبيان، ولد وبنت، يبلغان من العمر أربع سنوات داخل حفرة بمنطقة القرنيني بلدية الجزار الواقعة على بعد 110 كلم جنوب ولاية باتنة.
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وكان الصبيان "خ. أ. هبة الرحمان"، و "خ.أ. الرحمان"، وهما ابنا عمومة سقطا خلال فترة اللعب داخل حفرة لتجميع مياه الصرف الصحي معدة لتجميع فضلات السكان البشرية والمنزلية، فلقيا حتفهما وسط استنكار السكان الذين هرعوا لإنقاذهما من دون جدوى، ليتم نقلهما نحو مستشفى محمد بوضياف ببريكة.
وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، عصر الخميس، أن الحفرة التي هلك فيها الصبيان تقع على عمق أربعة أمتار ومغطاة بشكل جزئي في مخالفة صريحة للإجراءات المعمول بها فيما يخص الحفر الصحية.
يذكر أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة المأساوية لتحديد الملابسات والمسؤوليات.