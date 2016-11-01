قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، أنه يجري اتصالات مع الجانب الجزائري لفتح المعابر الحدودية المغلقة بين البلدين منذ عام 2014
وأكد السراج خلال زيارة لمدينة غات الحدودية، أنه "على تواصل مع السلطات الجزائرية لفتح منفذ إيسين في القريب العاجل".
وقام المسؤول ذاته بزيارة إلى المعبر الحدودي مع الجزائر، لتفقد الأجهزة الأمنية بالمنفذ والاستماع إلى الترتيبات الخاصة بتأمينها، حسب وسائل إعلام ليبية.
وأغلقت الجزائر في ماي 2014 المعابر الحدودية البرية مع ليبيا، بسبب مخاطر أمنية نتيجة تسلل الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح، في الوقت الذي أدى انهيار الوضع في ليبيا إلى هشاشة المراقبة الأمنية لهذه المعابر من الجانب الليبي.
وفتحت المعابر خلال المرحلة السابقة عدة مرات استثنائيا، لعبور حالات إنسانية وكذا نقل مساعدات للمناطق الليبية المتاخمة للحدود، فيما سجل عدة مرات دعوات من قبائل وسكان المنطقة للسلطات الجزائرية من أجل فتحها لتردي الأوضاع الإنسانية، وكذا وجود أسر مختلطة في جانبي الحدود.
وكان عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، قد أعلن منذ أيام عن زيارة مرتقبة لفايز السراج إلى الجزائر، في إطار وساطة تقوم بها بين مختلف الأطراف لبحث مخرج سياسي للأزمة .
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السراج يعلن عن اتصالات مع السلطات بشأنها
ليبيا تريد إعادة فتح حدودها مع الجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، أنه يجري اتصالات مع الجانب الجزائري لفتح المعابر الحدودية المغلقة بين البلدين منذ عام 2014
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وأكد السراج خلال زيارة لمدينة غات الحدودية، أنه "على تواصل مع السلطات الجزائرية لفتح منفذ إيسين في القريب العاجل".
وقام المسؤول ذاته بزيارة إلى المعبر الحدودي مع الجزائر، لتفقد الأجهزة الأمنية بالمنفذ والاستماع إلى الترتيبات الخاصة بتأمينها، حسب وسائل إعلام ليبية.
وأغلقت الجزائر في ماي 2014 المعابر الحدودية البرية مع ليبيا، بسبب مخاطر أمنية نتيجة تسلل الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح، في الوقت الذي أدى انهيار الوضع في ليبيا إلى هشاشة المراقبة الأمنية لهذه المعابر من الجانب الليبي.
وفتحت المعابر خلال المرحلة السابقة عدة مرات استثنائيا، لعبور حالات إنسانية وكذا نقل مساعدات للمناطق الليبية المتاخمة للحدود، فيما سجل عدة مرات دعوات من قبائل وسكان المنطقة للسلطات الجزائرية من أجل فتحها لتردي الأوضاع الإنسانية، وكذا وجود أسر مختلطة في جانبي الحدود.
وكان عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، قد أعلن منذ أيام عن زيارة مرتقبة لفايز السراج إلى الجزائر، في إطار وساطة تقوم بها بين مختلف الأطراف لبحث مخرج سياسي للأزمة .