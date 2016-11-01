بعد الهجوم بشاحنة على سوق في وسط برلين

الشرطة الألمانية توقف مشتبهين خططا لعملية إرهابية

date 2016/12/23 views 364 comments 0
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icon-writer وكالات

أوقفت الشرطة في مدينة إيسن الألمانية الجمعة 23 ديسمبر شخصين في مدينة دويسبورغ بولاية شمال الراين للاشتباه بتخطيطهما لعمل إرهابي.

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وبحسب بيان للشرطة، "تم توقيف رجلين، عمرهما 28 و31 سنة، في الساعات المبكرة من اليوم الجمعة، وهما من إقليم كوسوفو الصربي، ويشتبه بتدبيرهما لعمل إرهابي في محل تجاري بمدينة أوبرهاوزن".

وأضاف البيان أنه "يجري في الوقت الحالي التحقيق لمعرفة المرحلة التي وصل إليه التدبير، وما إذا شارك فيه أشخاص آخرون"، مشيرا إلى أن مقر عمليات الشرطة في إيسن تلقى معلومات عن المخطط الإرهابي. 

وتابع البيان أنه تم نشر قوات إضافية من الشرطة قرب المحال التجارية والأسواق الميلادية في مناطق متفرقة.

يأتي ذلك بعد الهجوم الإرهابي بشاحنة استهدف جموع الناس في إحدى الأسواق وسط برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 بجروح، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، في حين لا يزال البحث عن المنفذ مستمرا.

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