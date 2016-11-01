أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عن تفكيك 19 خلية إرهابية خلال 2016 بالبلاد معظمها مرتبط بتنظيم داعش باستثناء خلية واحدة ترتبط بالتيار المسمى بـ"الفيء والاستحلال".
وبحسب بيان المكتب المركزي، "يمثل هذا العدد تراجعا طفيفا عن العدد المعلن عنه العام الماضي عند (21 خلية)، ارتبطت 18 خلية منها بداعش، و4 بالفيء والاستحلال، وهم السلفيون الجهاديون الذين يقومون بسرقات أو جرائم مالية من أجل تمويل عملياتهم وأنشطتهم".
هذا وسجلت أعداد العائدين من صفوف تنظيم داعش إلى المغرب، ارتفاعا ملحوظا هذا العام بلغ 47 عائدا، (39 منهم كانوا بسوريا والعراق، 8 بليبيا) مقابل 24 عائدا السنة الماضية، إذ جرى اعتقال جميع العائدين مباشرة، لدى وصولهم البلاد.
ويعاقب القانون المغربي بالسجن كل من يلتحق أو يحاول الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية بغض النظر عن مكانها، حتى لو كانت لا تستهدف الإضرار بالمغرب ومصالحه.
وتمكنت السلطات المغربية، من تفكيك 167 خلية إرهابية منذ سنة 2002، بينها 46 على ارتباط وطيد بتنظيم داعش بالساحتين السورية والعراقية.
يذكر أن المغرب أصدر قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات ماي 2003 في الدار البيضاء، التي نفذها 12 انتحاريا وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.
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معظمها مرتبط بتنظيم داعش
تفكيك 19 خلية إرهابية بالمغرب في العام 2016
الأناضول
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عن تفكيك 19 خلية إرهابية خلال 2016 بالبلاد معظمها مرتبط بتنظيم داعش باستثناء خلية واحدة ترتبط بالتيار المسمى بـ"الفيء والاستحلال".
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وبحسب بيان المكتب المركزي، "يمثل هذا العدد تراجعا طفيفا عن العدد المعلن عنه العام الماضي عند (21 خلية)، ارتبطت 18 خلية منها بداعش، و4 بالفيء والاستحلال، وهم السلفيون الجهاديون الذين يقومون بسرقات أو جرائم مالية من أجل تمويل عملياتهم وأنشطتهم".
هذا وسجلت أعداد العائدين من صفوف تنظيم داعش إلى المغرب، ارتفاعا ملحوظا هذا العام بلغ 47 عائدا، (39 منهم كانوا بسوريا والعراق، 8 بليبيا) مقابل 24 عائدا السنة الماضية، إذ جرى اعتقال جميع العائدين مباشرة، لدى وصولهم البلاد.
ويعاقب القانون المغربي بالسجن كل من يلتحق أو يحاول الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية بغض النظر عن مكانها، حتى لو كانت لا تستهدف الإضرار بالمغرب ومصالحه.
وتمكنت السلطات المغربية، من تفكيك 167 خلية إرهابية منذ سنة 2002، بينها 46 على ارتباط وطيد بتنظيم داعش بالساحتين السورية والعراقية.
يذكر أن المغرب أصدر قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات ماي 2003 في الدار البيضاء، التي نفذها 12 انتحاريا وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.