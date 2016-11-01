مقتل المشتبه به في هجوم برلين في تبادل لإطلاق النار في إيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين قتل، الجمعة، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية في ضاحية في مدينة ميلانو شمالي البلاد.

وأكدت السلطات الألمانية مقتل المشتبه به في هجوم برلين في مدينة ميلانو.

وقال مصدر بالشرطة الإيطالية، إن المشتبه به في هجوم برلين قتل بالرصاص، في ساعة مبكرة يوم الجمعة، بعدما أشهر سلاحاً في وجه الشرطة عندما طالبته بوثائق لإثبات الهوية.

وأضاف أن دورية عادية أوقفت أنيس العامري (24 عاماً) التونسي المشتبه به قرب محطة سيستو سان جيوفاني للسكك الحديدية حوالي الساعة 03:30 فجراً (02:30 بتوقيت غرينتش). وأطلق العامري النار فأصاب شرطياً قبل أن يقتل بالرصاص.

وذكر مصدر قضائي، أن الشرطة الإيطالية كانت لديها معلومات بأن العامري ربما يكون في المنطقة. وجرى تأكيد هويته من خلال بصمات الأصابع.