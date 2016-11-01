قالت وسائل إعلام في مالطا، إن طائرة كانت في رحلة داخلية في ليبيا اختطفت وتم تحويل مسارها إلى مالطا حيث هبطت، الجمعة.
وقالت وكالة فرانس برس، أن الطائرة الليبية تقل 118 شخصاً وأنها هبطت في مالطا بعد تعرضها للخطف.
وأفادت وسائل إعلام مالطية، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الليبية وهي من طراز أيرباص أيه 320، تعرضت للخطف من قبل شخصين هددا بتفجيرها إذا لم يتم تنفيذ طلبهما بتحويل مسارها إلى مالطا.
وصرح رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في تغريدة على موقع تويتر، إنه أبلغ "بخطف محتمل" لطائرة ليبية متوجهة إلى الجزيرة الواقعة في المتوسط.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي: "أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ تستعد".
وكانت الطائرة في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية المملوكة للدولة من سبها في جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتقع مالطا وهي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي الساحل الليبي.
مفاوضات مع الخاطفين
نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني الليبية ميلاد معتوق قوله، إن المفاوضات بدأت مع خاطفي الطائرة المخطوفة.
وقال الوزير الليبي: "السلطات المالطية وبحضور سفير ليبيا في مالطا الحبيب لامين ومسؤولين ليبيين يجرون الآن مفاوضات مع خاطفي الطائرة لمعرفة مطالبهم وإنهاء المشكلة التي لا تزال قائمة (حتى الساعة 12:00 ت.غ)".
وأشار إلى أن "السلطات الليبية وعلى رأسها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يتابعون مجريات الأمر".
كما أكد معتوق على أن "الطائرة كانت قد أقلعت من مطار تمنهنت في سبها في الجنوب الليبي للتوجه إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس قبل أن يجبرها الخاطفون على التوجه إلى مالطا والنزول في مطارها".
وفيما إذا كانت الطائرة تحمل على متنها ركاباً من جنسيات غير ليبية قال وزير المواصلات: "لا معلومات دقيقة لدي ولكن اعتقد أن كل من فيها هم ليبيون وليس بينهم أجانب".
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تقل 118 راكباً
هبوط طائرة ليبية مخطوفة في مالطا
الشروق أونلاين
قالت وسائل إعلام في مالطا، إن طائرة كانت في رحلة داخلية في ليبيا اختطفت وتم تحويل مسارها إلى مالطا حيث هبطت، الجمعة.
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وقالت وكالة فرانس برس، أن الطائرة الليبية تقل 118 شخصاً وأنها هبطت في مالطا بعد تعرضها للخطف.
وأفادت وسائل إعلام مالطية، أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الليبية وهي من طراز أيرباص أيه 320، تعرضت للخطف من قبل شخصين هددا بتفجيرها إذا لم يتم تنفيذ طلبهما بتحويل مسارها إلى مالطا.
وصرح رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في تغريدة على موقع تويتر، إنه أبلغ "بخطف محتمل" لطائرة ليبية متوجهة إلى الجزيرة الواقعة في المتوسط.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي: "أبلغنا بحالة خطف محتملة لرحلة داخلية ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا. عمليات الأمن والطوارئ تستعد".
وكانت الطائرة في رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية المملوكة للدولة من سبها في جنوب غرب ليبيا إلى طرابلس، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتقع مالطا وهي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط على بعد نحو 500 كيلومتر شمالي الساحل الليبي.
مفاوضات مع الخاطفين
نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني الليبية ميلاد معتوق قوله، إن المفاوضات بدأت مع خاطفي الطائرة المخطوفة.
وقال الوزير الليبي: "السلطات المالطية وبحضور سفير ليبيا في مالطا الحبيب لامين ومسؤولين ليبيين يجرون الآن مفاوضات مع خاطفي الطائرة لمعرفة مطالبهم وإنهاء المشكلة التي لا تزال قائمة (حتى الساعة 12:00 ت.غ)".
وأشار إلى أن "السلطات الليبية وعلى رأسها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يتابعون مجريات الأمر".
كما أكد معتوق على أن "الطائرة كانت قد أقلعت من مطار تمنهنت في سبها في الجنوب الليبي للتوجه إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس قبل أن يجبرها الخاطفون على التوجه إلى مالطا والنزول في مطارها".
وفيما إذا كانت الطائرة تحمل على متنها ركاباً من جنسيات غير ليبية قال وزير المواصلات: "لا معلومات دقيقة لدي ولكن اعتقد أن كل من فيها هم ليبيون وليس بينهم أجانب".