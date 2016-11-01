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مقتل 88 مدنياً في غارات تركية على الباب السورية
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 88 مدنياً قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة في غارات جوية تركية جديدة على معقل لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا.
وقال المرصد، أن حصيلة القتلى في غارات جوية شنتها تركيا، الخميس، على مدينة الباب التي تحاول القوات التركية انتزاعها من التنظيم الجهادي ارتفعت إلى 72 مدنياً بينهم 21 طفلاً.
وأعلن المرصد بعد ذلك مقتل 16 مدنياً، الجمعة، بينهم ثلاثة أطفال في غارات جديدة.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في الغارات التركية في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 88 قتيلاً بينهم 24 طفلاً، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.
nacer - algerie2016/12/23 على 13:131
أين جماعة العشق الممنوع عشاق الخليفة العثماني الجديد ليتحفونا بتعليقاتهم