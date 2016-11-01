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يشارك بالدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني
مساهل: الجزائر حريصة على تعزيز علاقاتها مع جميع البلدان
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الخميس، أن الجزائر بلد "حريص على تعزيز شراكته مع جميع البلدان التي يقيم معها علاقات تقليدية للتعاون والتبادل".
وأكد مساهل الذي ترأس مناصفة مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية، ايناسيو ايبانيز الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني على أهمية هذا الحوار الاستراتيجي مع إسبانيا.
وأكد من جانب آخر أن هذا اللقاء سمح للجانبين باستعراض المسائل التي تهم البلدين في المنطقة وخارجها والتحديات التي تواجهها "سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو الأزمات التي تعرفها هذه المنطقة" من أجل التوصل "في إطار زخم تضامني بين بلدان الجوار لمرافقة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قصد إيجاد حلول نهائية" لهذه الأزمات.
كما أشار الوزير في هذا الصدد إلى "الجهود التي تبذلها الجزائر فيما يخص حالة ليبيا من أجل مرافقة الليبيين في إطار حوار مباشر فيما بينهم".
وأوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في ذات السياق أن هذه الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري- الاسباني قد سمحت كذلك بالتطرق إلى المسائل المتعلقة بالهجرة، حيث أكد مساهل أنه تم التطرق إلى المسألة "كظاهرة كما هي معروفة عبر العالم وليس كمسألة طرد لمهاجرين غير شرعيين أو غيرهم".
وتابع يقول إن هذا النوع من دورات الحوار تشكل آليات وأدوات هامة تسمح بتبادل "وتعزيز قدرات العمل على الجبهة الدولية ومن البديهي - يضيف مساهل- أن تكون مثل هذه الاجتماعات مفيدة في مجال تبادل التجارب حول مسائل مثل مكافحة الإرهاب المدرجة في جدول أعمال الأجندة الدولية".
كما سمح هذا اللقاء الأول بعرض التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف وهي التجربة التي تتقاسمها الجزائر مع البلدان الأخرى وكذا القراءة الجزائرية "لظاهرة الهجرة وارتباطها بالتنمية والأمن".
وتناول مساهل فيما بعد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني الفونسو داستي، "المواعيد المقبلة التي تنتظر البلدين في إطار العلاقات الجزائرية الإسبانية سيما اجتماع اللجنة المختلطة المزمع خلال الصائفة المقبلة بالجزائر العاصمة".
وخلص الوزير في الأخير إلى القول بأن اجتماع هذه اللجنة الكبرى ستسبقه اجتماعات تحضيرية تتبع باجتماع لجنة المتابعة بمدريد "الذي سيقيم -كما قال- كل ما تحقق منذ الدورة الأخيرة للجنة المختلطة الكبرى".
من جهة أخرى "التخطيط للمستقبل من أجل إيجاد آليات لتعزيز التعاون بين البلدين" حيث سيتم في هذا الخصوص تنظيم دورة ثانية للحوار الاستراتيجي.
بلقاسم2016/12/23 على 13:211
...الخارجية في المستوى....أعانكم الله ورعاكم ...وسدد خطاكم.....أنتم والدفاع الوطن...رحمة ....تنزل من السناء فتريحني كلما ....قرأت لكم......أما معظم البقية....فلولا سلة المهملات لأصبحت من نواقص كان.....
2016/12/23 على 21:57
Ya personne qui veut de vous appart certains profiteur qui téte ce qui reste a tété
اخذ الامور بالعلم و المعرفة و الدراسة - و ليس بالعاطفة2016/12/23 على 20:442
سيدي الم يحن الوقت للعمل الإلكتروني!!! اقصد مواقع إلكترونية مكملة لا عمالكم التي لا ينكرها ناكر
دمتم في خدمة المواطن و الوطن
SoloDZ - على اسبانيا ان تتعاون بشأن حماية المنطقة قبل ان يصبح الامر اصعب2016/12/23 على 21:023
يشهد غرب المتوسط اي حوض الجزائر اسبانيا الريف تدهور امني غير مسبوق مصدره الاول والاخير المملكة العلوية في تجارة المخدرات المنتجة من طرف النظام المخزني المحتل في الريف والهجرة السرية واتوقع ان تتدهور الامور اكثر الى ان نصبح يوما على عمليات قرصنة للبواخر المختلفة الانواع والمهام وعليه فإن الجزائر مطالبة باستغلال جزيرة حبيباس المتواجدة في مياهها الاقليمية كقاعدة بحرية لزوارق خفر السواحل وغواصة وطوافة طبية وعسكرية ورادار تعزز من خلالها حماية الحوض الجامع بين الجزائر واسبانيا من عبث العلويين في الريف
abdou - sahara2016/12/24 على 12:18
الله يشفيك قل امين
2016/12/23 على 21:234
. اليوم للاسف الجزائر اصبحت محسوبه على الشيعه بسبب التأييد المستمر لايران و الجزار بشار بالرغم من جرائمهم و مجازرهم بحق اخواننا السنه . هل تشيع مسؤولينا ؟
SAHLAOUI SAHEL BEN SAHLILOU - SOUHOULA2016/12/24 على 06:235
مساهل يشبه 100 بال 100 الرئيس عمر البشير السودان؟
2016/12/24 على 10:266
التعاون الدولي هذا لا يتدخل فية الانتماء الديتي فنحن كجزائريين عندنا ثقة في الديبلوماسية والسياسة الخارجية لبلدنا ولكن كما يعلم الجميع لكم دينكم ولي ديني فالمعتقادات الدينية والطائفية فلكل دولة همومها ولا احد يفرض على الجزائر مايريد بل عندنا ثوابت نمشي بها والى اليوم الحمد لله وبشهادة الكل فالجزائر تنتهج طريق الصواب ومقبول من اكثر الدول وهذا بشهادة الاعدء قبل الاصدقاء وعاشت الجزائر حرة مستقلة بجيشها وشعبها الى الابد