آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
-
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
-
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
-
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
-
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
-
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
-
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
-
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
-
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
-
منازل القل.. قلعة أثرية و قبلة سياحية ترسم معالم مدينة سكيكدة
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية
مرسوم تنفيذي للموافقة مخطط تهيئة مدينة الجزائر
صدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 71 مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر.
ويشمل هذا المخطط الذي أتى به المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال كلا من التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني فضلا عن الوثائق البيانية.
وتتضمن الوثائق البيانية: الوضع الحالي، المناطق والتجهيزات الكبرى، الارتفاقات والأضرار، حدود القطاعات، محيطات مخططات شغل الأراضي.
ويقضي نفس المرسوم في مادته الثانية بإنشاء سلطة مكلفة بمتابعة وتسيير المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر مع الإشارة إلى أن تشكيلة هذه السلطة وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها ستحدد عن طريق التنظيم.
من جهة أخرى، وبموجب هذا المرسوم الجديد تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-442 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 والمتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة.
صالح الشاوي - algérie2016/12/23 على 14:121
الحل الوحيد هو تغيير العاصمة الادارية للبلاد من الجزائر الى مدينه اصغر اوانشاء مدينة جديدة تكون في الوسط وقريبة من احد الموانىء التجارية.
خالد - alg2016/12/23 على 16:082
انها اخمج عاصمة حقا ديكورها لا تحس بالراحة فوضي ليس مثل عواصم الدول الاخري لوكنت مكانهم لهدمت من ساحة اول ماي الي غاية حدود باب الزوار وهجرت سكان بولوغين وباب الواد فهم من يعكرون صفو العاصمة من اوساخ وطاولات البيع والسرقة ارحلوهم الي بوغزول خاصة واد قريش والحراشكارثة العيش معهم
جبل زندل2016/12/24 على 10:173
على دولة القيام بواجبها لتطوير عاصمة البلاد الاوساخ في كل مكان بنايات قديمة ايلة للسقوط تنظيم عقاري للمساحات التجارية كارثة انا بالنسبة الي مقابل المال الذي كان عند الدولة كان بمقدورها هدم كل بنايات من واجهة البحر الى غاية رويسو بالاضافة الى حي باب الواد بن عكنون شوفالي. اما بومعطي والحراش كان يجب اقامة ابراج عقارية اما القصبة فتخصيصها نسبة منها للسياحة انا البقية اقامة فيلات تاريخية. ومساحات تجارية تعمل ليل نهار انا لم ارى في جولاتي خاصة محطة الاغا والخروبة تدعوك للغثيان نظرا الاوساخ