صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي للموافقة مخطط تهيئة مدينة الجزائر

صدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 71 مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر.

ويشمل هذا المخطط الذي أتى به المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال كلا من التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني فضلا عن الوثائق البيانية.

وتتضمن الوثائق البيانية: الوضع الحالي، المناطق والتجهيزات الكبرى، الارتفاقات والأضرار، حدود القطاعات، محيطات مخططات شغل الأراضي.

ويقضي نفس المرسوم في مادته الثانية بإنشاء سلطة مكلفة بمتابعة وتسيير المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لمدينة الجزائر مع الإشارة إلى أن تشكيلة هذه السلطة وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها ستحدد عن طريق التنظيم.

من جهة أخرى، وبموجب هذا المرسوم الجديد تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-442 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 والمتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة.