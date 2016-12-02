هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
2016/12/23 على 14:171
أي جيش....الواقع هو العكس..من يحتل حلب هم الايرانيون والروس....وصبايا دمشق...؟
المريني - تلمسان2016/12/23 على 15:162
ما الفائدة في استعادة حلب بهجرانها و تخريبها و كأن زلزال عنيف دمرها.انها لا تعمى الابصار و لكن القلوب التي في الصدور.يا بشار انت لست باسد بل هرة حسابك عسير على كل روح زهقت و من قتل نفسا بغير حق فكانما قتل الناس جميعا.لمذا كل هذا الدمار و لاجل مذا؟يا بشار انت لست حكيما لو كنت كذالك ما تركت سوريا حلبة صراع بين امريكا و حلفائها من جهة و روسيا و الصين من جهة اخرى
2016/12/24 على 08:43
الجهلة امثالك عليهم ان يصمتوا أرجو فقط ان لا تجندك داعش لانها تختار الجهلة امثالك لتدفع بهم الى الهاوية في عملية انتحارية فتخسر الدنيا و الآخرة ومن الجهل ما قتل يا عدو نفسه
جزائري حيران - الجيش الروسي هو الذي يعلن السيطرة على حلب2016/12/24 على 12:083
الجيش الروسي المدجج بأفتك الاسلحة المحرمة برا وجوا وبحرا هوالذي استعاد السيطرة على قرية حلب التي لاترى الا بالمجهر بالنسبة لروسيا العظمى مساحة وسكانا تمتلك اضخم الاسلحة في العالم تحارب محافظة سورية وهي حلب وتفتخر امام العالم بأننا حررنا المناطق بريف حلب وماجاورها بينما الجيش السوري هو خضرة فوق الطعام لايستطع يحرر حتى الجولان المحتل من طرف دويلة صغيرة وهوالكيان الصهيوني منذ حرب 1967 *ولا ننسى دور ايران وحزب الشيطان اللبناني الفعال هدفهما نشر التشيع وحماية الشيعة هناك وابادة اهل السنة والجماعة