الأرض تهتز في حمام ملوان بالبليدة بـ3 درجات على ريشتر

date 2016/12/24 views 1495 comments 0
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icon-writer واج

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، صباح السبت، على الساعة التاسعة و15 دقيقة، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريشتر في منطقة حمام ملوان بالبليدة.

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وأوضح المركز أن موقع الهزة حدد على بعد 4 كلم، جنوب شرق حمام ملوان.

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