الأرض تهتز في حمام ملوان بالبليدة بـ3 درجات على ريشتر

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، صباح السبت، على الساعة التاسعة و15 دقيقة، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريشتر في منطقة حمام ملوان بالبليدة.

وأوضح المركز أن موقع الهزة حدد على بعد 4 كلم، جنوب شرق حمام ملوان.