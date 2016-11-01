الأرض تهتز في حمام ملوان بالبليدة بـ3 درجات على ريشتر
واج
سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، صباح السبت، على الساعة التاسعة و15 دقيقة، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريشتر في منطقة حمام ملوان بالبليدة.
وأوضح المركز أن موقع الهزة حدد على بعد 4 كلم، جنوب شرق حمام ملوان.
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الأرض تهتز في حمام ملوان بالبليدة بـ3 درجات على ريشتر
واج
سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، صباح السبت، على الساعة التاسعة و15 دقيقة، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريشتر في منطقة حمام ملوان بالبليدة.
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وأوضح المركز أن موقع الهزة حدد على بعد 4 كلم، جنوب شرق حمام ملوان.