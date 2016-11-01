لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون بجروح في 12 حادث مرور سجل على المستوى الوطني، في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، السبت.
وسجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادثي مرور، حيث أدى أهم حادث إلى وفاة شخصين و إصابة 3 آخرين نتيجة انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببلدية بومدفع.
من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ19 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخن الحمام في كل من البويرة والمدية وبسكرة والبيض.
وانتشلت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنة جثة طفلين من عائلة واحدة يبلغان أربع سنوات، توفيا إثر سقوطهما في حفرة تغمرها المياه بالمكان المسمى كرنيني ببلدية أزيل عبد القادر.
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10 قتلى في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة
واج
لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون بجروح في 12 حادث مرور سجل على المستوى الوطني، في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، السبت.
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وسجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى بوفاة شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادثي مرور، حيث أدى أهم حادث إلى وفاة شخصين و إصابة 3 آخرين نتيجة انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببلدية بومدفع.
من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ19 شخصا اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخن الحمام في كل من البويرة والمدية وبسكرة والبيض.
وانتشلت وحدات الحماية المدنية لولاية باتنة جثة طفلين من عائلة واحدة يبلغان أربع سنوات، توفيا إثر سقوطهما في حفرة تغمرها المياه بالمكان المسمى كرنيني ببلدية أزيل عبد القادر.