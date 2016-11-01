رحّب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الجمعة، بقرار محكمة العدل الأوربية، الذي يؤكد أن "الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية"، وعلّق مساهل على القرار قائلا "إنه يدل على سداد موقف الجزائر، الذي لطالما دافعت عنه".
أوضح الوزير مساهل في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن "قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن هذا الإقليم هو إقليم غير مستقل لشعبه الحق في تقرير المصير"، وأضاف "قرار محكمة العدل الأوروبية مطابق لمبادئ هيئة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار، وجاء ليعزز قوة القانون على قانون القوة".
وعبّر مساهل عن "أمل الجزائر" في أن تأخذ هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد "هذا القرار بعين الاعتبار"، وأن "يسمح ذلك بإضفاء ديناميكية جديدة على مسار استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وبخصوص القمة الإفريقية المقبلة، التي ستعقد بالعاصمة الإثيوبية في نهاية جانفي، والمستجدات المتعلقة بطلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، أكد مساهل "الجزائر ستذهب إلى هذه القمة بكل طمأنينة ويقظة"، وفسّر تصريحه هذا قائلا "لكون انضمام أي دولة جديدة إلى الاتحاد الإفريقي يقتضي الخضوع للمعايير والقواعد التي تسير المنظمة القارية والامتثال لعقدها التأسيسي واحترام الحقوق السياسية للدول الأعضاء".
أما بالنسبة لليقظة التي تتحلى بها الجزائر فقال "مردّها وجود أجندات خفية ترمي إلى تقسيم و إضعاف القارة الإفريقية" مشيرا إلى أن إفريقيا تعد قارة ناشئة ولن يكون لها وزن إلا إذا بقيت موحدة ومتضامنة.واستشهد على ذلك بـ"المحاولات الفاشلة خلال قمة إفريقيا-العالم العربي الأخيرة".
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مساهل: قرار "العدل الأوروبية" ضد المغرب يدل على سداد موقفنا
مسعود هدنة
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
رحّب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الجمعة، بقرار محكمة العدل الأوربية، الذي يؤكد أن "الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية"، وعلّق مساهل على القرار قائلا "إنه يدل على سداد موقف الجزائر، الذي لطالما دافعت عنه".
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أوضح الوزير مساهل في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن "قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن هذا الإقليم هو إقليم غير مستقل لشعبه الحق في تقرير المصير"، وأضاف "قرار محكمة العدل الأوروبية مطابق لمبادئ هيئة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار، وجاء ليعزز قوة القانون على قانون القوة".
وعبّر مساهل عن "أمل الجزائر" في أن تأخذ هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد "هذا القرار بعين الاعتبار"، وأن "يسمح ذلك بإضفاء ديناميكية جديدة على مسار استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وبخصوص القمة الإفريقية المقبلة، التي ستعقد بالعاصمة الإثيوبية في نهاية جانفي، والمستجدات المتعلقة بطلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، أكد مساهل "الجزائر ستذهب إلى هذه القمة بكل طمأنينة ويقظة"، وفسّر تصريحه هذا قائلا "لكون انضمام أي دولة جديدة إلى الاتحاد الإفريقي يقتضي الخضوع للمعايير والقواعد التي تسير المنظمة القارية والامتثال لعقدها التأسيسي واحترام الحقوق السياسية للدول الأعضاء".
أما بالنسبة لليقظة التي تتحلى بها الجزائر فقال "مردّها وجود أجندات خفية ترمي إلى تقسيم و إضعاف القارة الإفريقية" مشيرا إلى أن إفريقيا تعد قارة ناشئة ولن يكون لها وزن إلا إذا بقيت موحدة ومتضامنة.واستشهد على ذلك بـ"المحاولات الفاشلة خلال قمة إفريقيا-العالم العربي الأخيرة".