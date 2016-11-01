بعد حفتر وعقيلة صالح وشخصيات أخرى منتظرة الوزير الأول الليبي فايز السراج في الجزائر الأحد

كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل أن الجزائر ستستقبل، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي والوزير الأول الليبي فايز السراج، إلى جانب شخصيات ليبية أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، لم يورد أسماءهم.

وأوضح مساهل في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية من مدريد، الجمعة، أن استضافة السراج تأتي بعد "استضافة الجزائر عدة شخصيات فاعلة ليبية، من بينها السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والماريشال خليفة حفتر".

وقال مساهل إن هذه الزيارات تأتي في وقت "يعرف فيه البلد الجار منذ عدة سنوات أزمة خطيرة قد تؤدي إلى انحرافات في حالة غياب مسار سياسي شامل وحقيقي"، وأضاف "من البديهي أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير مكترثة باعتبار أن ليبيا بلد جار نتقاسم معه حدودا شاسعة وتاريخا وثقافة وجوارا.. لذلك تقوم الجزائر، منذ مدة، بجهود لا تتناقض مع مبادرة الأمم المتحدةـ حيث تسعى إلى إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".

وشدّد الوزير مساهل على أن الجزائر "تعمل أيضا من أجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين، يسمح لهم باختيار مستقبلهم، كما أنها ترافع من أجل تضافر كل الجهود الدولية لمرافقة الليبيين للخروج من الأزمة"، واستطرد "من البديهي أن الجزائر ليست لها مصلحة أخرى سوى مرافقة أشقائها الليبيين للخروج من الأزمة أو تفادي الانزلاقات، التي قد تكون لها انعكاسات على بلدان الجوار".

جدير بالذكر أن الفريق خليفة حفتر زار الجزائر الأسبوع الفارط والتقى الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير مساهل، وهي أول زيارة له، وتطرق الجانبان خلال المحادثات إلى الحلول السياسية للأزمة الليبية، باعتبار الجزائر ترفض الحل العسكري.