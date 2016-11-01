المعارضة السورية تقتل 68 من "داعش" قرب مدينة الباب

قال الجيش التركي، السبت، إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم الطائرات الحربية التركية قتلوا 68 متشدداً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا خلال الليل، فيما يتواصل القتال العنيف حول مدينة الباب.

ويفرض مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من قوات تركية حصاراً على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "داعش" منذ أسابيع، في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل ما يقرب من أربعة أشهر لطرد المتشددين والمقاتلين الأكراد من المنطقة المحاذية لحدودها مع سوريا.

واحتدم القتال حول الباب الأسبوع الماضي بمقتل جنود أتراك و138 متشدداً في اشتباكات، يوم الأربعاء، وذلك في أكثر الأيام دموية منذ بدء التوغل التركي في سوريا.

وذكر الجيش في بيان، أنه تم "تحييد" 68 متشدداً من "داعش" في قتال وضربات جوية قرب الباب منذ ليل الجمعة.

وأضاف الجيش، أن 141 هدفاً لـ"داعش" في المجمل قصفوا في الهجمات وأن مقراً عسكرياً للتنظيم دمر. وقال إن اثنين من مقاتلي المعارضة قتلا وأصيب ثالث.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، يوم الجمعة، إنه جرى تطهير المنطقة المحيطة بمستشفى استخدمته "داعش" كمركز قيادة ومخزن للذخيرة من المتشددين مما يمثل تقدماً لمقاتلي المعارضة.

وفي تصريحات في إقليم قوجه إيلي قرب إسطنبول أضاف إشيق، أن السلطات لديها معلومات عن أسر "داعش" لثلاثة جنود أتراك دون وجود المزيد من المعلومات المؤكدة.

ونشر "داعش" في سوريا تسجيلاً مصوراً، يوم الخميس، زعمت أنه يظهر جنديين تركيين أسيرين يحرقان حتى الموت وفقاً لما نقله موقع (سايت) المعني برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت ومقره الولايات المتحدة.