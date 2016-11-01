اهتزت مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة، مساء الجمعة، على وقع جريمة شنيعة راحت ضحيتها شابة في العقد الثاني من العمر، إثر تلقيها طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، استنادا إلى مصادر موثوقة، فإنه قد تم العثور على الضحية البالغة من العمر 26 سنة ملقاة على الأرض تسبح في بركة من الدماء بحي العطري الواقع بالمخرج الغربي لبلدية حاسي بحبح، ليتم الاتصال بمصالح الأمن ومصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية التي تكفلت بنقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حاسي بحبح، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها، وقد باشرت مصالح الأمن عمليات التحري من أجل تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم.
... ووفاة شيخ تحت عجلات شاحنة بحاسي بحبح
لقي، مساء الجمعة، شيخ يبلغ من العمر 56 سنة مصرعه في حادث مرور، وقع إثر دهس شاحنة للضحية على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بالمخرج الشمالي لبلدية حاسي بحبح، وتحديدا بالقرب من مركب الفنك، وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحاسي بحبح من أجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي بحبح. من جهتها، فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول أسباب الحادث.
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مجهولون يقتلون فتاة ويرمونها بالجلفة
أحمد خلفاوي
اهتزت مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة، مساء الجمعة، على وقع جريمة شنيعة راحت ضحيتها شابة في العقد الثاني من العمر، إثر تلقيها طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.
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وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، استنادا إلى مصادر موثوقة، فإنه قد تم العثور على الضحية البالغة من العمر 26 سنة ملقاة على الأرض تسبح في بركة من الدماء بحي العطري الواقع بالمخرج الغربي لبلدية حاسي بحبح، ليتم الاتصال بمصالح الأمن ومصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية التي تكفلت بنقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حاسي بحبح، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها، وقد باشرت مصالح الأمن عمليات التحري من أجل تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم.
... ووفاة شيخ تحت عجلات شاحنة بحاسي بحبح
لقي، مساء الجمعة، شيخ يبلغ من العمر 56 سنة مصرعه في حادث مرور، وقع إثر دهس شاحنة للضحية على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بالمخرج الشمالي لبلدية حاسي بحبح، وتحديدا بالقرب من مركب الفنك، وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحاسي بحبح من أجل نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي بحبح. من جهتها، فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول أسباب الحادث.