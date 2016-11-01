أعلن مواطن فرنسي إسلامه بعد صلاة الجمعة بمسجد الأرقم وسط مدينة باتنة.
وكان المواطن الفرنسي الذي يدعى "باسكال" نطق الشهادتين أمام جمع غفير من المصلين، وعبر المواطن الفرنسي وهو في العقد السادس من العمر عن سعادته باعتناق الدين الإسلامي لما لمس فيه من طمأنينة وأخلاق سامية ومعاشرته لعدد من الجزائريين الذين بهروه ببساطتهم وحسن معشرهم.
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فرنسي يعتنق الإسلام بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
أعلن مواطن فرنسي إسلامه بعد صلاة الجمعة بمسجد الأرقم وسط مدينة باتنة.
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وكان المواطن الفرنسي الذي يدعى "باسكال" نطق الشهادتين أمام جمع غفير من المصلين، وعبر المواطن الفرنسي وهو في العقد السادس من العمر عن سعادته باعتناق الدين الإسلامي لما لمس فيه من طمأنينة وأخلاق سامية ومعاشرته لعدد من الجزائريين الذين بهروه ببساطتهم وحسن معشرهم.