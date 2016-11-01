علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الوزارة الأولى، أعطت تعليمات لوزارة التربية، تأمرهم بعدم اتخاذ أي قرار جديد يخص المنظومة التربوية من دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، وذلك على خلفية قضية رزنامة العطل المدرسية التي تم تقليصها ثم تمديدها دون الاعتماد على دراسات.
وأضافت المصادر، أن عطلة الشتاء "المقلصة" من طرف وزارة التربية، و"الممدة" إلى 18 يوما بعد تدخل الوزير الأول مثلما أعلنه وزير الداخلي تبعا لاحتجاجات التلاميذ، أخلطت أوراق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والقائمين على القطاع،حيث ألغت جلسة العمل الذي كانت ستعقد اليوم، لمناقشة ملف العنف في الوسط المدرسي، بحضور الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين، وذلك بأمر من الحكومة، أين تم تحويل النقاش لموضوع "الساعة" وهو رزنامة العطل المدرسية ورزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية "سانكيام" "بيام" وشهادة البكالوريا، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى غاية 3 جانفي القادم.
وأكدت، مصادرنا أن الوزارة لا تزال تسير على خطى "التراجعات"، من خلال اتخاذها لقرارات "ارتجالية" وغير مدروسة، ففي ظرف 24 ساعة، غيرت في موضوع الاجتماع مرتين وفي تاريخ عقد الاجتماع. أين لجأت بصفة مستعجلة إلى إرسال مراسلات جديدة لإلغاء موضوع النقاش ثم تأجيل عقده.
وجاء قرار تمديد عطلة الشتاء، من 10 أيام، إلى 18 يوما، بعد تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، مثلما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي أكد أيضا فتح تحقيق في الواقفين وراء احتجاجات التلاميذ، والتي أخذت الأسباع الماضي وتيرة متسارعة عبر الولايات.
وسجل مراقبون للقطاع، إن تصريح وزير الداخلية، يؤكد إن قرار التمديد لم يكن قرار وزارة التربية، التي ركبت الموجة ساعات بعد الإعلان عنه، وقالت إن "أمن واستقرار البلاد أهم من العطلة"، لكن هذا التراجع في التصريحات، جاء بعدما أكدت أنها لن تتراجع عن تقليص العطلة، وإنها لن ترضخ لضغوط التلاميذ.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1الشرطة تحذر من التصريحات الكاذبة لبطاقة التعريف الوطنية
2تعويضات مالية لضحايا الممهلات والحفر ابتداء من جانفي
3مساهل: قرار "العدل الأوروبية" ضد المغرب يدل على سداد موقفنا
4أرباب العمل والتجار مخيرون.. الضمان الاجتماعي أو 50 مليونا غرامة
510 قتلى في حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
البوليساريو يهزم محمد السادس وهولاند
جمال لعلامي
"زعرطة" لا شعبية و"سماطة" شعبوية!
حسين لقرع
"الجهاد" بتفجير الأطفال!
سلطان بركاني
حضر رونالدو وميسي.. وغاب زرهوني ومليكشي
سليم قلالة
الدرس الأكبر مِن حلب
عبد الرزاق قسوم
حلَب.. وسـوء المنقلب
ضو جمال
وزارة الارتجال والتخبّط
سلطان بركاني
جزائريون مسلمون يحتفلون بـ"الكريسماس"!
معلومي ياسين
حلم الجزائريين وليكنس واحد
عبد الناصر
عندما يُهان المرء في كلّ امتحان!
الفيديو
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
منازل القل.. قلعة أثرية و قبلة سياحية ترسم معالم مدينة سكيكدة
أمرتها بعدم اتخاذ أي قرار من دون إشراك النقابات
الحكومة تقلـّم أظافر بن غبريط !
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الوزارة الأولى، أعطت تعليمات لوزارة التربية، تأمرهم بعدم اتخاذ أي قرار جديد يخص المنظومة التربوية من دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، وذلك على خلفية قضية رزنامة العطل المدرسية التي تم تقليصها ثم تمديدها دون الاعتماد على دراسات.
تغطيات ذات صلة
"الشروق" تؤبّن العلامة الراحل شريف قاهر
الحكومة تقلـّم أظافر بن غبريط !
ذكرى وفاة الزعيم "أيت احمد" تفجر خلافا بين الأفافاس والآفلان!
قنصلية الجزائر بنيويورك تشرع في إصدار بطاقة التعريف البيومترية للجالية
الجزائر في المرتبة 11 عربيا من حيث معدلات الإنتحار
وأضافت المصادر، أن عطلة الشتاء "المقلصة" من طرف وزارة التربية، و"الممدة" إلى 18 يوما بعد تدخل الوزير الأول مثلما أعلنه وزير الداخلي تبعا لاحتجاجات التلاميذ، أخلطت أوراق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والقائمين على القطاع،حيث ألغت جلسة العمل الذي كانت ستعقد اليوم، لمناقشة ملف العنف في الوسط المدرسي، بحضور الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين، وذلك بأمر من الحكومة، أين تم تحويل النقاش لموضوع "الساعة" وهو رزنامة العطل المدرسية ورزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية "سانكيام" "بيام" وشهادة البكالوريا، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى غاية 3 جانفي القادم.
وأكدت، مصادرنا أن الوزارة لا تزال تسير على خطى "التراجعات"، من خلال اتخاذها لقرارات "ارتجالية" وغير مدروسة، ففي ظرف 24 ساعة، غيرت في موضوع الاجتماع مرتين وفي تاريخ عقد الاجتماع. أين لجأت بصفة مستعجلة إلى إرسال مراسلات جديدة لإلغاء موضوع النقاش ثم تأجيل عقده.
وجاء قرار تمديد عطلة الشتاء، من 10 أيام، إلى 18 يوما، بعد تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، مثلما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي أكد أيضا فتح تحقيق في الواقفين وراء احتجاجات التلاميذ، والتي أخذت الأسباع الماضي وتيرة متسارعة عبر الولايات.
وسجل مراقبون للقطاع، إن تصريح وزير الداخلية، يؤكد إن قرار التمديد لم يكن قرار وزارة التربية، التي ركبت الموجة ساعات بعد الإعلان عنه، وقالت إن "أمن واستقرار البلاد أهم من العطلة"، لكن هذا التراجع في التصريحات، جاء بعدما أكدت أنها لن تتراجع عن تقليص العطلة، وإنها لن ترضخ لضغوط التلاميذ.