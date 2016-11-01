إرهابي مبحوث عنه يسلم نفسه بالدبداب

date 2016/12/24 views 165 comments 0
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icon-writer ق.و

سلم الإرهابي المبحوث عنه، المدعو "ق. موسى" نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة الدبداب بالناحية العسكرية الرابعة، السبت، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وأوضح المصدر أن الإرهابي المبحوث عنه سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة الدبداب التابعة للقطاع العملياتي بإن أمناس، السبت، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

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