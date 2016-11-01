كشف، عبد الله جاب الله، أن تحالف جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها، مع حركة النهضة، هو تمهيد لتأسيس حزب واحد مستقبلا، يسّير بقيادة موحدة ويبنى على أهداف مشتركة.
وعن قرار المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة، رغم معارضته الدائمة لقانون الانتخابات الجديد، رد جاب الله على هامش تنشيطه لملتقى علمي أكاديمي لمناضلي حزبه أمس بسيدي بلعباس، أنه سيبقى من المنتقدين لما حمله هذا القانون من نصوص، وقرار المشاركة في الانتخابات، جاء لتفادي تعرض الجبهة للحل من طرف السلطة، حسب ما ينص عليه القانون الجديد، الذي يمنح الصلاحيات لوزير الداخلية لحل الأحزاب التي تقاطع الانتخابات لمرات متعددة، و"حزبنا من بين الأحزاب التي قاطعت لمرتين".
ومن جهة أخرى - يضيف جاب الله- لا يحق لنا الفرار باستمرار، ومن حق الشعب علينا أن نناضل من مواقع مختلفة، من بينها موقع المعارضة، والمشاركة في المجالس المنتخبة" يقول جاب الله، مشيرا إلى النخب النافذة في البلاد لا تريد نظاما ديمقراطيا صحيحا، لأنها تخشى أن تكنسها الانتخابات الحرة والنزيهة، وتجردها من السلطة.
وطلب جاب الله من مناضلي حزبه، التعجيل في تشكيل اللجان الولائية والبلدية، تحضيرا للانتخابات المقبلة، بعد ما أوضح أن القوانين الجديدة قلصت من مدة جمع التوقيعات إلى الشهر الواحد، بعد استدعاء الهيئة الانتخابية المرتقب في أواخر شهر جانفي المقبل.
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قال إنه سيكون بقيادة مشتركة
جاب الله: تحالفنا مع النهضة هو تمهيد لتأسيس حزب واحد
م. مراد
كشف، عبد الله جاب الله، أن تحالف جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها، مع حركة النهضة، هو تمهيد لتأسيس حزب واحد مستقبلا، يسّير بقيادة موحدة ويبنى على أهداف مشتركة.
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وعن قرار المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة، رغم معارضته الدائمة لقانون الانتخابات الجديد، رد جاب الله على هامش تنشيطه لملتقى علمي أكاديمي لمناضلي حزبه أمس بسيدي بلعباس، أنه سيبقى من المنتقدين لما حمله هذا القانون من نصوص، وقرار المشاركة في الانتخابات، جاء لتفادي تعرض الجبهة للحل من طرف السلطة، حسب ما ينص عليه القانون الجديد، الذي يمنح الصلاحيات لوزير الداخلية لحل الأحزاب التي تقاطع الانتخابات لمرات متعددة، و"حزبنا من بين الأحزاب التي قاطعت لمرتين".
ومن جهة أخرى - يضيف جاب الله- لا يحق لنا الفرار باستمرار، ومن حق الشعب علينا أن نناضل من مواقع مختلفة، من بينها موقع المعارضة، والمشاركة في المجالس المنتخبة" يقول جاب الله، مشيرا إلى النخب النافذة في البلاد لا تريد نظاما ديمقراطيا صحيحا، لأنها تخشى أن تكنسها الانتخابات الحرة والنزيهة، وتجردها من السلطة.
وطلب جاب الله من مناضلي حزبه، التعجيل في تشكيل اللجان الولائية والبلدية، تحضيرا للانتخابات المقبلة، بعد ما أوضح أن القوانين الجديدة قلصت من مدة جمع التوقيعات إلى الشهر الواحد، بعد استدعاء الهيئة الانتخابية المرتقب في أواخر شهر جانفي المقبل.