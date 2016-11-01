قال إن المشاركة في التشريعيات هدفها إقامة الحجة مقري: حكومة التوافق الوطني حل لمواجهة كل الأزمات

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، السبت، أن دخول حزبه للانتخابات التشريعية المقبلة، "جاء لإقامة الحجة أمام الشعب الجزائري وأمام التاريخ"، مطالبا أصحاب القرار بـ"ترك الانتخابات المقبلة تكون نزيهة بعيدا عن التزوير الذي مس القاعدة والهرم"، على حد تعبيره.

وأكد مقري في نشاط حزبي بالجلفة، أن حكومة التوافق الوطني "حل لمواجهة كل الأزمات"، متنبئا أن الوضع "سيكون صعبا جدا في المستقبل في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد عقب انهيار أسعار البترول"، مضيفا بخصوص ملف المديونية أن المسؤولين يتحدثون عن عودتها، متسائلا عن مصير مداخيل الجزائر، "التي فاقت ألف مليار دولار أنفقت منها أكثر من 800 مليار دولار". وأعطى مثلا بأوربا بعد الحرب العالمية الثانية التي استطاعت، حسبه أن ترفع 17 دولة في أوروبا بقيمة 200 مليار دولار فقط.

ورد مقري على تصريح أحمد أويحيى الذي قال إنه يجب على الحكومة مصارحة الجزائريين، حيث علق قائلا "هذا الكلام قلناه قبل أكثر من ثلاث سنوات واتهمنا بأننا نسود الصورة للجزائريين".

كما انتقد مقري وصف سيطرة الجيش النظامي السوري على حلب، بأنه "انتصار على الإرهاب"، وقال رئيس حمس إن هذا التوصيف "خطأ"، معللا ذلك بالقول: "الكثير ممن كانوا في حلب، كانوا يدافعون عن أعراضهم وسلامتهم ومن اجل وجودهم.. سوريا مرتع للمليشيات الطائفية التي تبيدهم وتقتلهم وتهجرهم قسرا وينتهكون حتى أعراضهم".