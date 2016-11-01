أكد مشاركة حزبه في الاستحقاقات القادمة غويني: مقاطعة الإنتخابات أداة فاشلة لا فائدة منها

قال أمين عام حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، "رفضا لسياسة الفراغ بالنظر للوضع الذي تمر به الجزائر، والمؤامرات التي تحاك ضدها". ووصف المقاطعة بـ"الأداة الفاشلة التي لا فائدة منها"، مبرزا أهمية التوافق السياسي بين جميع الفرقاء، كما دعا السلطة إلى تقديم المزيد من الضمانات لترميم الثقة المفقودة بين السلطة والمعارضة.

وقال غويني في كلمة ألقاها أمام مناضلي حزبه أمس بالقليعة في تيبازة، إن مشاركة حزبه في الاستحقاقات القادمة هي "مساهمة في بناء الجزائر من خلال تقديم مرشحين ذوى كفاءات عالية قادرة على التسيير والمشاركة في تنمية الوطن"، ورافع المتحدث من أجل مشاركة قوية للشباب الذي يعتبر حسبه "أكبر مشكل تواجهه الأحزاب السياسية بعد اعتزاله العمل السياسي". كما دعا غويني إلى حوار اقتصادي وطني دون إقصاء وإشراك الإطارات الجزائرية والباحثين المقيمين في الخارج، لوضع خارطة طريق من شانها بناء اقتصاد وطني قوي والخروج بالبلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه بعد انهار أسعار النفط.