مجهولون يضرمون النار بكشك للشرطة بأم البواقي

باشرت، نهاية الأسبوع، مصالح الشرطة بمديرية أمن ولاية أم البواقي، تحقيقاتها المكثفة، من أجل تحديد هوية المتورطين في إضرام النار عمدا بكشك شرطي المرور، الموجود أمام مقر الحرس البلدي، بوسط مدينة أم البواقي.

حيثيات الحادثة تعود، ليوم الخميس الفارط، حينما شب حريق بموقف شرطي المرور، وذلك في وضح النهار، أين تم إخماد النيران من دون تسجيل أي إصابات فيما تم فتح تحقيق لتوقيف الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.