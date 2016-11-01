احتفاء بـ50 سنة من مشواره الإبداعي ملتقى دولي حول أعمال لونيس آيت منقلات بجامعة تيزي وزو

ستكون أعمال لونيس آيت منقلات في مارس القادم موضوع بحث من قبل جامعة مولود معمري بتيزي وزو، حيث ستستضيف كلية الآداب واللغات يوم 6 مارس المقبل أعمال الشاعر المغني آيت منقلات احتفاء بمرور 50 سنة من العمل اللغوي والأدبي والثقافي للمطرب.

عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة مولود معمري السيدة بطوش قالت في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الملتقي جاء لتكريم آيت منقلات نظير بصمته في العمل الفني، حيث صارت أغانيه مرجعا للباحثين والطلبة، والملتقى من شأنه أن يعطي البعد الدولي لأعمال آيت منقلات. وقال رمضان بوخروف رئيس قسم اللغة والأدب الأمازيغي أن أعمال آيت منقلات والمقدرة بأزيد من 200 أغنية كانت موضوع بحث ودراسة في العديد من الدول، خاصة في أوروبا.

ينتظر أن تتطرق أشغال الملتقى إلى عدة نقاط ذات علاقة بمشوار آيت منقلات مثل النقد الأدبي لأعمال آيت منقلات، مقياس والسميولوجيا الشعرية والأنثروبولوجيا الثقافية والتراثية، دراسة اللغة تحليل النصوص وتكييف النصوص الشعرية وتحليل الأسلوب.