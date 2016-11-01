قنصلية الجزائر بنيويورك تشرع في إصدار بطاقة التعريف البيومترية للجالية

أطلقت القنصلية العامة للجزائر بنيويورك، اليوم، عملية إصدار بطاقات التعريف الوطنية البيومترية لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالولايات المتحدة.

وأوضح بيان للممثلية الدبلوماسية أن العملية تخص أفراد الجالية الوطنية الحاملين جواز سفر بيومتريا من مجموع الـ 30000 مواطن مسجل تابع لدائرة القنصلية العامة بنيويورك التي تغطي 44 ولاية من بين الخمسين التي تتكون منها الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن بإمكان المواطنين الحصول على هذه البطاقات مباشرة لدى القنصلية العامة وأولئك الذين يسكنون في الولايات البعيدة فإن القنصلية تمنحهم بشكل استثنائي إمكانية طلب الحصول عليها عبر البريد. وقد استقبل المواطنون إطلاق هذه العملية بالترحاب، حيث اعتبروها تقدما ملموسا حققته الإدارة الجزائرية منوهين ببساطة إجراءات تقديم الطلبات وسرعة استلام البطاقات على مستوى القنصلية العامة.

وخلصت القنصلية العامة في الأخير إلى التأكيد أن "العملية تشكل مرحلة جديدة في مسار عصرنة الإدارة الجزائرية الذي بادرت به الحكومة الجزائرية".