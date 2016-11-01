تنظم جريدة "الشروق" تأبينية حول فقد الجزائر والأمة الإسلامية العلامة محمد شريف قاهر، بحضور ثلة من العلماء والفقهاء والمفكرين من شيوخ الراحل ورفاقه وتلاميذ، وكذا أفراد من عائلته.
وهذا يوم الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر جريدة "الشروق"، والدعوة مفتوحة لكل محبي الشيخ والمتأثرين بعلمه وفكره.
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الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا
"الشروق" تؤبّن العلامة الراحل شريف قاهر
ق.و
تنظم جريدة "الشروق" تأبينية حول فقد الجزائر والأمة الإسلامية العلامة محمد شريف قاهر، بحضور ثلة من العلماء والفقهاء والمفكرين من شيوخ الراحل ورفاقه وتلاميذ، وكذا أفراد من عائلته.
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وهذا يوم الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر جريدة "الشروق"، والدعوة مفتوحة لكل محبي الشيخ والمتأثرين بعلمه وفكره.