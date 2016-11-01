الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا

"الشروق" تؤبّن العلامة الراحل شريف قاهر

date 2016/12/24 views 240 comments 0
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icon-writer ق.و

تنظم جريدة "الشروق" تأبينية حول فقد الجزائر والأمة الإسلامية العلامة محمد شريف قاهر، بحضور ثلة من العلماء والفقهاء والمفكرين من شيوخ الراحل ورفاقه وتلاميذ، وكذا أفراد من عائلته.

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وهذا يوم الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر جريدة "الشروق"، والدعوة مفتوحة لكل محبي الشيخ والمتأثرين بعلمه وفكره.

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